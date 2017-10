O femeie şi un medic rezident, decedaţi într-un grav accident. "Am pierdut un om deosebit"

3

Nu toti , dar marea majoritate a motociclistilor sunt kamikaze pe sosele !

In cazul de fata nu a fost vina medicului ( poate doar viteza ) dar totusi..... moartea ti s-a mai aratat o data ! Dumnezeu sa-i odihneasca in pace pe amandoi ! Toti motociclistii accidentati nu pot intelege un lucru ....marea majoritate a soferilor nu pot aproxima viteza unui motor care circula cu peste 150 Km h in oras ...de aici apar accidente pentru neacordarea prioritatii , cui sa-i acorzi prioritate ? intorci capul sa te asiguri ...nu-i nimeni , mergi 2 m si in secunda 2 apare ''ghiuleaua'' cu 180 km ....politia trebuie sa serios in calcul problemele astea ! De biciclisti ce sa mai vb ....n-au ce cuta pe drum public fara a poseda permis auto ..indiferent de cat ( asa cum un sofer sutine un examen ptr a circula pe un drum public ptr. a cunoaste reguli de circulatie ) , iar cei minori sa pedaleze prin parcuri si alei ...parerea mea !