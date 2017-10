O femeie şi fiica ei de un an, rănite într-un accident rutier

1

RECTIFICARE VA ROG !

GRESIT ! omul se asigurase intrase frumos iar meganu` lui aia venea cu viteza mare si a intrat in dansii drept in spate in dreptul copilului ! masina cu copilul foarte mare (suv sau jeep nu stiu ce era ) s-a rostogolit la impact ! cu asa mare viteza i-a lovit fata care vorbea la volan cu mamaisa. ca copilu dupa ce s-a oprit masina din rostogolit era aruncat la doi metri de masina pe jos si nu misca ! nenorocita aia cu meganu e de vina !