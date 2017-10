O femeie din Tuzla şi-a lăsat toată averea bisericii, iar rudele care locuiau cu ea vor fi evacuate din casă

Ultima dorință și primul suspin

O femeie din Tuzla și-a lăsat toată averea bisericii, iar rudele care locuiau cu ea vor fi evacuate din casă

Ecaterina Ceară s-a născut în anul 1921 și nu a fost căsătorită niciodată, ea neavând nici copii. Ani de zile a locuit cu o soră la București, până ce aceasta a decedat. În anul 2004, rămasă singură la 83 de ani, la sugestia celorlalte rude care au vârste destul de înaintate, femeia a stabilit să se mute în localitatea Tuzla, unde avea două case și zeci de hectare de teren. Pentru a nu fi singură, ea i-a propus unui nepot de verișoară, Aurel Atanase, și soției acestuia să se mute în casa ei. Înțelegerea era ca cei doi să aibă grijă de bătrână. În schimb, ar fi primit toată averea femeii. În acest sens s-a făcut și un testament. Aurel Atanase are casă în localitatea Eforie Sud, dar a fost de acord cu propunerea mătușii și s-a mutat la Tuzla, ca să fie mai aproape de ruda sa. La scurt timp, el s-a apucat să pună casa bătrânei „pe picioare”, pentru că, nefiind locuită de ani de zile, aceasta mai avea puțin și cădea. „Am investit foarte mulți bani aici. Am recondiționat casa, am plantat copaci, am început să creștem animale. Avem și stupi de albine. Am vrut ca totul să arate frumos pentru că, în anul 2004, când ne-am mutat aici, totul era plin de bălării. Pe soție am scos-o de la serviciu pentru a sta acasă, ca să aibă timp să se ocupe de mătușa bolnavă” spune Aurel Atanase. Nici Ecaterina Ceară nu a scăpat de mâna dibace a soției lui Aurel Atanase, care s-a ocupat zi și noapte de sănătatea bătrânei care s-a îmbolnăvit după moartea surorii sale. Timp de doi ani, conviețuirea dintre cei trei a fost armonioasă. Mai mult, mătușa Ecaterina s-a făcut bine, mulți spunând că parcă a întinerit de când s-a mutat la Tuzla. Biserică în memoria tatălui și a fratelui Ecaterina Cenușă era o femeie foarte credincioasă, ea nefiind lipsită de la slujbele religioase. Totodată, avea demult dorința de a ridica o biserică în memoria tatălui și fratelui ei. Drept urmare, în anul 2006, femeia a venit la Constanța și l-a căutat pe IPS Teodosie, căruia i-a spus despre intenția sa de a clădi o biserică. La rândul lui, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a pus-o în legătură cu preotul Gheorghe Mihai, care a început demararea lucrărilor pentru biserică, pe terenul care aparținea mătușii Ecaterina. Femeia a vândut o parte din pământul pe care-l avea, iar cu banii a pornit construirea unei biserici în localitatea Tuzla. Pentru ca totul să fie perfect, ea a revocat o parte din testamentul lăsat nepotului și a făcut altul bisericii. Mai exact, a lăsat Parohiei Tuzla III terenul pe care s-au ridicat bisericuța și casa parohială. În total, 5.000 de metri pătrați. În tot acest timp, în casa mătușii Ecaterina au început să apară tensiunile, iar discuțiile în contradictoriu deveneau din ce în ce mai dese. Concret, nu mai era aceeași armonie, iar nepotul Aurel nu mai avea nicio certitudine că mătușa își va ține promisiunea pe care i-o făcuse atunci când a stabilit să se mute cu soția lui în casa ei. Totodată, au început să apară discuții aprinse și între preotul Mihai Gheorghe și nepotul Aurel Atanase. Cu timpul, cei doi au ajuns chiar să nu-și mai vorbească. A murit la două zile după ce și-a modificat testamentul În urmă cu aproximativ două săptămâni, la data de 15 octombrie, tanti Ecaterina a plecat de la casa ei împreună cu preoteasa și nu s-a mai întors. „Nu știam unde este și am sunat la preot. Prima dată nu a vrut să ne spună nimic. Apoi, am aflat că a făcut atac cerebral și este internată la Neurologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. M-am dus acolo, iar preoteasa m-a dat afară din salon. Spunea că tanti Ecaterina nu vrea să mă vadă. Dar știu că nu este așa, pentru că am reușit să vorbesc cu ea și mi-a spus că nu este supărată pe mine” a spus Evanghelia Atanase, soția lui Aurel. „Am stabilit să o luăm la casa parohială pentru că se plângea tot timpul că este neglijată. Apoi a făcut atac cerebral și am stat la spital cu ea, iar după ce s-a făcut bine am luat-o iar la casa parohială. Nu vroia să se mai ducă la casa ei, atât timp cât nepotul și soția lui erau acolo. De fapt, anul trecut a și vrut să-i dea afară din casă, dar i s-a făcut milă de ei și a trecut cu vederea toate răutățile” a declarat Iulia Mihai, soția preotului. La scurt timp, bătrâna a fost externată din spital și cum a ajuns la casa parohială a spus că vrea să stea de vorbă cu un notar pentru a-și modifica testamentul. Așadar, la data de 5 noiembrie 2009, după sosirea notarului, bătrâna și-a exprimat dorința de a-și face al treilea testament. Drept urmare, ea a lăsat și restul averii bisericii, astfel că rudele nu vor mai primi nimic. Cu alte cuvinte, biserica a primit de la mătușa Ecaterina un teren de 35.000 de metri pătrați, un alt teren de aproape 6.000 de metri pătrați, precum și un imobil compus din două corpuri de casă și anexe cu terenul aferent. La numai două zile după ce a făcut acest testament, respectiv pe 7 noiembrie 2009, Ecaterina Ceară a decedat. Ea a fost ținută în bisericuța din Tuzla, al cărei ctitor este, iar slujba de înmor-mântare a fost oficiată de IPS Teodosie și preotul Mihai. Mai mult, pentru contribuția ei creștină, femeia a fost înmor-mântată în curtea bisericii pentru ca toți credincioșii să-i aducă pomenire. Nepotul Ecaterinei vrea ca decedata să fie deshumată Rudele bătrânei nu pot nici acum să-și revină din șocul suferit. Ei au aflat de ultimul testament la câteva zile după ce tanti Ecaterina a fost înmormântată, și spun că este ceva necurat la mijloc. „Ar fi două probleme. A fost internată la Neurologie și făcea tratament pentru cap. Nu mai era în deplinătatea facultăților mintale când a făcut ultimul testament. Asta este clar. Putea să lase tot ce avea preotului și bisericii, dar nouă să ne lase casa în care am investit foarte mulți bani. Dacă ar fi fost corect, preotul așa ar fi învățat-o, dar se pare că a urmărit altceva. Pe de altă parte, a fost înmormântată fără să i se facă autopsie. Nu știm ce s-a întâmplat exact, cum a murit, de ce a murit, pentru că nu ne-au lăsat să stăm lângă ea. Certificatul de deces este la preot, noi nu avem nimic” a declarat nepotul Aurel Atanase. El este hotărât să depună plângere la Parchet și să ceară ca bătrâna să fie deshumată și autopsiată pentru a se stabili dacă a murit din cauze naturale. La rândul lui, preotul susține că aceasta a fost voința mătușii Ecaterina, iar el nu s-a putut opune. „Nepotul ei nu înțelege că tanti Ecaterina nu mi-a lăsat mie averea, ci Parohiei Tuzla. Mie nu îmi aparține nimic. Toată slujba de înmormântare a fost plătită de mine, el nu a participat cu nimic. Degeaba mă acuză peste tot, asta a fost voința decedatei, iar noi am făcut întocmai. Nu i s-a mai făcut autopsie pentru că era în vârstă și bolnavă. Cât despre momentul la care s-a făcut testamentul, tanti Ecaterina era perfect lucidă. A fost testată și de notara care a făcut documentul” a declarat preotul Gheorghe Mihai, din localitatea Tuzla. La rândul ei, notara Adelina Alina Macovei certifică testamentul. „M-am deplasat la casa parohială, având hramul Sf. Nicolae și Sf. Mc. Stelian din Tuzla, unde am găsit-o pe Ceară Ecaterina, netransportabilă din cauza vârstei înaintate (n.r. - 88 de ani) și a unei hemipareze pe partea stângă, căreia, după ce i s-a citit actul de către notarul public, a consimțit la autentificarea acestuia, semnând personal toate exemplarele” se arată în ultimul testament încheiat cu doar două zile înainte ca femeia să moară. Până ce autoritățile vor stabili dacă se impune sau nu deshumarea femeii, nepotul bătrânei și soția lui așteaptă din zi în zi ca repre-zentanții bisericii să vină cu exe-cutorul ca să-i dea afară din casă.