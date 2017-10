O femeie din Mangalia şi-a dat dispărut bărbatul

O femeie din Mangalia și-a dat dispărut bărbatul

Polițiștii din Mangalia fac cercetări pentru a da de urma unui bărbat care a plecat de acasă și nu s-a mai întors. În cursul zilei de miercuri, Daniela Lungu, din Mangalia, s-a dus la sediul Poliției din localitate și le-a spus oamenilor legii că este îngrijorată deoarece soțul ei nu a mai dat niciun semn de viață și se teme că i s-ar fi putut întâmpla ceva rău. Femeia le-a povestit că Virgil Roman Lungu, de 36 de ani, a plecat, marți, de acasă, la volanul unui autoturism Mercedes, de culoare verde kaki, și de atunci nu a mai reușit să ia legătura cu el. Bărbatul are o înălțime de aproximativ 1,80 metri, 85 de kilograme, păr negru, ondulat, tuns scurt, ochi căprui de mărime mijlocie, ten deschis. Totodată, femeia a mai precizat că soțul ei are pe piciorul drept, în zona genunchiului o aluniță de aproximativ trei centimetri, iar pe piciorul stâng, în zona genunchiului, are o cicatrice provenită în urma unei operații. În altă ordine de idei, în ziua în care bărbatul a plecat de acasă era îmbrăcat cu blugi, bluzon cu mânecă lungă, de culoare verde deschis, purtând încălțăminte sport de culoare maro. *** Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.