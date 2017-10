O femeie din Cobadin a fost înmormântată după opt zile de la deces din cauza birocraţiei

O femeie din Cobadin a fost înmormântată după opt zile de la deces din cauza birocrației

O femeie din Cobadin, moartă de opt zile, a putrezit în propria casă fără a putea fi înmormântată. Deoarece concubinul nu a reușit să obțină certificatul de deces și adeverința de înhumare în timp util, corpul neînsuflețit nu a putut fi dus la groapă. Lipsa banilor, birocrația excesivă, ninsorile abundente din ultimele zile au fost factorii determinanți care au condus la această situație. Oamenii din Cobadin au aruncat însă toată vina pe preot, acuzându-l că nu vrea să o îngroape deoarece femeia nu a plătit contribuția bisericii. Abia ieri după-amiază, după opt zile de la deces, trupul neînsuflețit a fost condus pe ultimul drum. Cetățenii din comuna Cobadin, care locuiesc pe strada Narciselor, au sunat, ieri, la redacția ziarului Cuget Liber, revoltați deoarece o vecină de-a lor putrezește în casă, moartă de nouă zile și preotul nu vrea să o îngroape. Oamenii susțineau că nu mai pot sta în casele lor din cauza mirosului. „Femeia a murit în urmă cu opt zile în urma unui atac cerebral. A stat vreo patru zile la morgă fiindcă bărbatul ei nu avea bani să îi cumpere sicriu și să plătească taxele de acolo. Abia vineri a reușit să o scoată și de atunci o ține în casă pentru că preotul Marian Axinte nu vrea să o înmor-mânteze. A spus că nu are plătită contribuția bisericii și de aceea el nu o îngroapă. Nu a tras clopotele, nu a venit acasă să îi citească, nimic. A spus că nici în biserică nu o s-o bage până când cineva nu îi plătește contribuția. Nu mai putem sta în case din cauza mirosului. Vă dați seama cum pute acolo… Cred că a început să putrezească”, spune Doina, care nu a vrut să i se facă public întreg numele, deoarece nu vrea să se pună rău cu părintele. „Fără adeverința de înhumare eu nu o îngrop” Contactat telefonic, preotul Marian Axinte a negat acuzațiile aduse, spunând că nu poate oficia ceremonialul de înmormântare pentru simplul fapt că femeia nu are adeverință de înhumare și certificat de deces. „Persoana respectivă nu locuiește cu forme legale pe raza comunei Cobadin, nu are acte de identitate și de aceea nu au putut să îi scoată adeverință de înhumare și certificat de deces. Ea este moartă de două săptămâni, nu e vina mea că soțul ei nu a reușit să îi scoată actele. E treaba lor cum fac, pot să mai stea încă două săptămâni acasă cu ea pentru că eu nu pot să o în-mormântez în lipsa adeverinței de înhumare. Aș comite o ilegalitate, iar treaba că nu vreau eu pentru că nu a plătit contribuția bisericii este o poveste. Nu ar fi nici prima și nici ultima oară când aș boteza sau înmormânta pe cineva pe gratis. Eu sunt pregătit să o îngrop oricând dacă mi se aduce adeverința. Dacă nu, o să mai stea mult și bine cu ea”, ne-a declarat părintele Marian Axinte. Greu de înmormântat Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele Constantin Boc, a precizat la rândul său că niciun preot nu poate înmormânta pe cineva în lipsa adeverinței de înhumare sau a certificatului de deces. „Legislația prevede că aceste acte sunt obligatorii. Poate să fie vorba de o crimă sau alte probleme de acest gen. Însă, dacă există adeverință de înhumare și preotul refuză, atunci este o problemă. În principiu, preoții nu au voie să refuze pe nimeni, iar situația pecuniară nu trebuie să fie o problemă”, a adăugat părintele Constantin Boc. Explicația și lămuririle suplimentare privind motivele pentru care cadavrul Auricăi Caratan, de 59 de ani, a stat atâtea zile fără a fi înmormântat vin de la Primăria Cobadin. „Femeia a murit în urmă cu opt zile, în spital, la Constanța. Din motive financiare, pentru că nu a avut bani de sicriu și celelalte taxe, concubinul ei s-a dus la morgă să ia cadavrul și să declare decesul abia vineri. Însă, pentru că s-a depășit termenul legal de declarare a decesului – se numește declarare tardivă, este nevoie de o adeverință de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Cu acea adeverință, omul trebuie să se ducă la starea civilă, tot în Constanța, pentru a obține adeverința de înhumare și certificatul de deces. Pentru că a întârziat mult, iar vineri după-amiază nu a mai găsit pe nimeni la Parchet, nu a putut obține adeverința. Așa că a trebuit să mai stea patru zile cu mortul în casă. Sper să ajungă astăzi (n.r. - ieri) la Constanța pentru a rezolva problema cu actele. Eu i-am spus omului încă de la început să nu se ducă la morgă să ridice cadavrul până nu rezolvă problema cu adeverința de înhumare și certificatul de deces că o să stea cu mortul în casă, mult și bine. Nu m-a ascultat și s-a ajuns aici. În plus, femeia nu avea acte de identitate, iar verificările durează mult mai mult în astfel de cazuri”, ne-a explicat un funcționar al stării civile din cadrul Primăriei Cobadin. v v v Ieri după-amiază, vecinii femeii decedate au sunat din nou la redacția Cuget Liber, bucuroși că preotul a venit să facă slujba și să o înmormânteze creștinește pe Aurica Caratan.