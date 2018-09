O fată şi trei băieţi, prinşi cu droguri în Vama Veche

O fată și trei băieți, prinși cu droguri în Vama Veche

Jandarmii Grupării Mobile Constanța care se aflau în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în Vama Veche, au depistat trei persoane cu vârste cuprinse între 25 și 38 ani, o fată și doi băieți, în parcarea situată pe strada Albatros, la aproximativ cincizeci metri de terasa Molotov, care aveau asupra lor o țigaretă confecționată artizanal, ce conținea o substanță vegetală cu miros înțepător specific cannabisului, patru pliculețe autosigilant și un recipient sub formă de aparat de mărunțit, ce conțineau în total șapte comprimate tip pastile, substanțe vegetale cu miros înțepător sub formă de muguri, specific cannabisului și substanțe de culoare albă sub formă de granule.







A mai fost depistată o persoană de sex masculin cu vârsta de 30 de ani, pe plajă, în dreptul terasei ,,Expirat”, în stațiunea Vama Veche, având asupra lui un pliculeț autosigilant ce conținea o substanță sub formă de pulbere de culoare albă.







Pliculețele autosigilante, aparatele de mărunțit și jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în vederea continuării cercetărilor.