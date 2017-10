O FAMILIE A CĂZUT CU MAŞINA ÎN DUNĂRE! Câteva bucăţi din autoturism, scoase la suprafaţă. De soarta celor 4 nu se ştie nimic...

O FAMILIE A CĂZUT CU MAȘINA ÎN DUNĂRE! Câteva bucăți din autoturism, scoase la suprafață. De soarta celor 4 nu se știe nimic...

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O a cincea persoană, șoferul autorismului, a reușit să iasă din vehicul și a ajuns în stare de inconștiență la spital. Între timp, și-a revenit și a reușit să le spună medicilor despre celelalte victime.Mașina în care se aflau cei dispăruți este la nouă metri adâncime în Dunăre, spun cei de la ISU. Apa fluviului este extrem de rece, iar curenții sunt puternici.Pentru salvatorii trimiși să dea de urma celor doi soți și a copiilor lor, misiunea de salvare a fost imposibilă. Eforturile scafandrilor au fost îngreunate inclusiv de faptul că, în apă, vizibilitatea era aproape zero, scrie site-ul stirileprotv.roComandant echipaj scafandri: „Am intervenit în locul unde a plonjat mașina. Nu era acolo. Am periat zona în aval, aproape 30 de metri. Nu am dat decât de un spoiler și de niște plastice. Dunărea este foarte agitată și crengi foarte multe. Este foarte periculos. Din păcate, nu am reușit să găsim autoturismul.”Până acum, scafandrii au reușit să aducă la suprafață doar câteva bucăți din autoturismul care a plonjat în Dunăre. De soarta celor patru dispăruți deocamdată nu se știe nimic.Pentru că mașina se află la adâncime mare, pe fundul fluviului, echipele de salvare nu pot spune nici măcar dacă sunt în autoturism ori au reușit să iasă din interiorul vehicului.