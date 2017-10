O faimoasă cântăreață din România a dispărut

Ştire online publicată Marţi, 18 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Multa vreme una dintre vedetele cunoscute de la noi si in showbiz inca de cand canta la Candy, Cream a disparut subit si suspect in urma cu luni bune.Claudia Pavel, alias Cream, a incercat sa fie mereu in atentia showbiz-ului si a facut tot ce se poate pentru ca sa se lanseze si peste hotare. A tintit sus, direct la America, mai ales pentru ca avea acolo o sora ce parea ca o poate ajuta, scrie cancan.ro. Nemultumita, suparata sau probabil frustrata, Claudia a disparut de luni bune din Romania si nimeni nu stie ce s-a intamplat in tot rastimpul acesta cu ea.Doar un regizor roman a avut sansa sa mai lucreze cu ea, pentru un clip ce trebuia sa anunte un film de lung metraj.Mai mult, Cream canta si o piesa speciala, "Cuckoo with a gun", pentru care a filmat si un videoclip, ce a trecut insa neobservat, fiind postat pe YouTube.Desi anuntat pentru anul acesta, nu se mai stie nimic despre filmul in care Claudia trebuia sa fie actrita principala, iar cantareata nu poate fi nici acum contactata, oriunde s-ar afla.