Poveștile aviatorilor constănțeni

O catapultare istorică. "Salt" din MIG-23

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 24 aprilie 1984, în jurul prânzului, venind dintr-o misiune din Bulgaria, colonelul Tache Dumitru, zis „Cocoș“, și locotenent-colonelul Mircea Budiaci, zis „Oase“, au catapultat la o distanță de trei kilometri de capătul de nord al pistei aerodromului Mihail Kogălniceanu, în timp ce se pregăteau de aterizare. A fost prima catapultare din aviație dintr-un avion MIG-23 dublă comandă.Cei doi piloți se aflau în zbor de coborâre către aerodrom pentru a intra în tur de pistă când, la 1.700 metri înălțime, a sărit o pală a rotorului, iar motorul avionului s-a oprit. „Cocoș” era în cabina din față, postul principal de pilotaj, iar „Oase” se afla în cabina din spate. S-a auzit un zgomot puternic, a scăzut turajul motorului, iar „Oase” a văzut cum s-au aprins toate becurile indicatoare din cabină. I-a transmis lui „Cocoș”:- Scade turația. Suntem sub 2.000 metri. Catapultăm? - Așteaptă. Lasă că-l pornim.Lui „Cocoș” nu-i venea să creadă că tocmai lui, unul dintre cei mai apreciați piloți din țară, i se poate întâmpla așa ceva. El, care zburase până atunci pe toate tipurile de avioane subsonice și supersonice, el, care a fost primul pilot ce a ieșit în simplă comandă pe avionul MIG-23, el, care trecuse prin multe situații neprevăzute în zbor. Nu accepta situația ivită, critică, fără ieșire, în care se afla. Dar, în asemenea mo-mente, timpul se măsoară în fracțiuni de secundă, iar pentru pilot, secundele, minutele, par dilatate, mult mai lungi decât sunt. În acel moment nu e timp de calcule.Nu voia să se dea bătut „Cocoș” a apăsat butonul start de pornire automată, iar motorul a repornit. Când turația motorului a ajuns la 70%, s-a auzit același zgomot puternic, un bubuit, ca de tun. Probabil sărise încă o paletă de la rotor. Motorul a „tușit” o dată și s-a oprit, iar MIG-ul 23 se îndrepta cu viteză spre pământ. „Oase” era concentrat la maxim, dar și contrariat de hotărârea lui „Cocoș” de a reuși imposibilul: repornirea motorului. A prins manetele de catapultare, aflate sub scaun.- La 1.000 metri, a strigat „Oase” în microfon. - Așteaptă, i s-a răspuns.Pe „Cocoș” îl rodea gândul că MIG-ul 23 era un avion relativ nou și, totodată, primul avion de dublă comandă care va fi distrus la impactul cu solul. Gândul de a salva avionul nu-i dădea pace. Supersonicul, însă, pierdea vertiginos din înălțime.- Turația sub 40%, a strigat „Oase” în microfon.„Cocoș” nu i-a răspuns. A încercat din nou. Niciun rezultat. Și, pentru a fi „tacâmul complet”, s-a aprins becul ce indica supraîncălzirea motorului. După carte, în 2-3 secunde, e posibil ca motorul să facă explozie. „Oase” rămăsese cu ochii fixați pe radioaltimetru și cu mâinile pe manetele de catapultare.- Dacă nu vrei… Eu îi dau drumul!„Cocoș” a văzut dealurile din față, liniile de înaltă tensiune și o vale care îi mai dădea un plus de „înălțime”. - Mai încercăm odată, a zis.Dar, tot nimic. Motorul nu a pornit. Ma-netele de catapultare puteau fi acționate de oricare dintre piloți, însă „Cocoș” era „șeful”, el hotăra.- Gata? Catapultăm? A strigat din nou „Oase”, exasperat. - Catapultăm, a hotărât „Cocoș”. Și a tras de manete.„Oase” a simțit o ușurare în piept când a văzut că sare în aer, brusc, cabina din față. A urmat cabina din spate și apoi scaunul din spate, aruncat cu forță în sus, secondat de scaunul din față. Ambii piloți s-au trezit plutind în aer, sub cupolele parașutelor de salvare. Primul a aterizat „Oase”, iar „Cocoș” l-a urmat în scurt timp. Se spune că abia a apucat să se deschidă parașuta, când „Cocoș” a dat cu picioarele de pământ. A căzut undeva, pe o vale, aproape de niște stânci și, după ce s-a pipăit și a văzut că e întreg, a început să strige: - „Oase”, „Oase”, unde ești?Nu i-a răspuns decât ecoul, amplificat de un perete stâncos al unui deal: „Oase”, „Oase”. La un moment dat a primit un răspuns: - Sunt aproape, aproape… Iar ecoul a continuat: aproape, aproape.Doi prieteni și aviatori de excepție Cei doi piloți s-au regăsit și s-au îm-brățișat. „Oase” a scos un pachet de țigări din buzunarul combinezonului, pachet de care nu se despărțea nici în zbor, a aprins o țigară pe care i-a dat-o lui „Cocoș”.- Ești bine? l-a întrebat. - Mă doare puțin spatele, i-a răspuns acesta.S-au așezat jos, unul lângă altul, transpirați și obosiți, trăgând cu sete din țigări. La un moment dat, au auzit un tropot de cai și, în dreptul lor, a oprit un om cu o căruță. Acesta li s-a adresat, puțin speriat: - Mai încolo a căzut un avion. Pe piloți i-ați văzut?„Oase” și „Cocoș” s-au uitat unul la altul. I-a pufnit râsul:- Noi suntem, bre, piloții. - Atunci urcați în căruță, să vă duc la fermă.Au fost duși la Ferma 2 de la Mihail Kogălniceanu, unde au fost serviți cu lapte și brânză de vaci.Ca o coincidență a vieții lor de aviatori militari, amândoi, Tache și Budiaci, au fost primii care au făcut trecerea pe avionul MIG-23 și tot primii care au catapultat dintr-un avion dublă comandă.