O adolescentă din Mangalia a plecat la şcoală şi nu s-a mai întors acasă

O adolescentă din Mangalia a plecat la școală și nu s-a mai întors acasă

Părinții unei fete din Mangalia au intrat în panică după ce fiica lor a plecat la școală și nu s-a mai întors acasă. Georgiana Dumitra Dogaru are 19 ani și este elevă în clasa a 12-a la un liceu din Mangalia. Marți dimineață, ea a plecat la școală, însă până seara nu a mai ajuns acasă. Mama ei a intrat în panică și, inițial, a luat legătura cu câteva colege de-ale fetei, crezând că Georgiana întârzie pe la ele și a uitat să o anunțe. Când a văzut că nu este la niciuna dintre fete, femeia s-a speriat și a fugit la Poliție. Oamenii legii fac apel la cei care pot da relații despre Georgiana. Potrivit anchetatorilor, fata are o înălțime de aproximativ 1.70 metri, 45 de kilograme, părul blond, lung până la baza umerilor și ochii verzi. Ca semne particu-lare, ea are o cicatrice în zona frontală, între sprâncene și o aluniță deasupra buzei superioare, în partea dreaptă. Mama Georgianei spune că la data dispariției tânăra purta o geacă din fâș de culoare neagră cu gri, având puf pe marginea glugii, pantalon blue-jeans de culoare neagră, cizme de culoare neagră. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.