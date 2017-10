Numărul maşinilor furate din Europa şi depistate în România, în creştere

Numărul mașinilor furate din Europa și depistate în România, în creștere

Numărul mașinilor furate din țări ale Uniunii Europene și depistate pe teritoriul României a înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară a lui 2006. Dacă anul trecut polițiștii de frontieră au dat de urma a 42 de autovehicule furate, în primele șase luni ale lui 2007 numărul mașinilor sustrase a fost de 73. Direcția Poliției de Frontieră Constanța a înregistrat 12 astfel de cazuri. Totodată, în acest an au fost cercetate penal 76 de persoane implicate în furtul de autoturisme, față de 45 anchetate în 2006. Mai mult de 40% din mașinile furate au fost depistate la frontiera de est a țării. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră spun că principalul „furnizor” de autovehicule furate care tranzitează granițele României este Italia. Cum acționează hoții internaționali de mașini Grupările criminale organizate în traficul internațional cu autovehicule furate utilizează mai multe metode în „activitatea” lor. Una dintre ele este „frauda la asigurări“. Rețeaua „fură” autovehiculul cu sprijinul proprietarului, care, ulterior, pe lângă banii primiți de la infractori pentru sprijin, fraudează societatea de asigurări care-i acoperă dauna. „Furtul la comandă” este practicat de rețelele vechi și foarte bine organizate de infractori, care acționează la cererea de pe piața de desfacere. Periculozitatea foarte ridicată a acestui mod de operare rezidă nu numai din faptul că la săvârșirea infracțiunii au conlucrat infractori de diverse „specializări”, ci și din aceea că, pentru introducerea în țară și valorificarea mașinilor, rețeaua încearcă să corupă, cu sume mari de bani, funcționari care au atribuții în activitățile de control la frontieră, omologare și înmatriculare a autovehiculelor. „Frauda la firmele de închirieri” reprezintă modalitatea de deturnare a scopului inițial pentru care un vehicul a fost achiziționat. Astfel, mașinile închiriate de la firme de specialitate sunt „indigenate” cu ajutorul unor documente false și vândute apoi într-o altă țară. Se mai practică „reabilitarea radierii”, ce se referă la substituirea vehiculelor avariate grav și punerea în circulație cu documentele și numerele de înmatriculare ale acestora a unor autovehicule furate. Printr-o altă metodă - „eludarea taxelor” - autovehiculele sunt introduse în România în regim de admitere temporară, iar, ulterior, prin falsificarea documentației vamale sunt înmatriculate în țara noastră fără a se plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Nu în ultimul rând, polițiștii de frontieră menționează „furtul în dauna societăților de leasing”, modalitate prin care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar după plata primelor două-trei rate din prețul total, sunt scoase din țară și vândute, în special în țările ex-sovietice, deoarece sistemul de înmatriculare în aceste state este mult simplificat. Traseul autoturismelor sustrase Infractorii specializați în traficul internațional cu autovehicule furate utilizează atât frontiera de vest, cât și cea de est a României. Granița de vest este considerată principala poartă de intrare în România a mașinilor reclamate ca furate, grupările criminale bazându-se pe simplificarea controlului la frontiere. Granița de est este folosită, de obicei, pentru scoaterea autovehiculelor sustrase către fostele state sovietice, utilizându-se metodele clasice de falsificare a seriilor de caroserie sau a documentelor ce însoțesc mașinile. Conform reprezentanților Inspecto-ratului General al Poliției de Frontieră, principalele rute folosite de traficanții de mașini furate sunt: Italia - Austria - Ungaria - România; Germania - Austria - Ungaria - România - Moldova și Ucraina; Italia - Austria - Ungaria - România - Republica Moldova - Transnistria - Ucraina sau Federația Rusă.Numărul mașinilor furate din țări ale Uniunii Europene și depistate pe teritoriul României a înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară a lui 2006. Dacă anul trecut polițiștii de frontieră au dat de urma a 42 de autovehicule furate, în primele șase luni ale lui 2007 numărul mașinilor sustrase a fost de 73. Direcția Poliției de Frontieră Constanța a înregistrat 12 astfel de cazuri. Totodată, în acest an au fost cercetate penal 76 de persoane implicate în furtul de autoturisme, față de 45 anchetate în 2006. Mai mult de 40% din mașinile furate au fost depistate la frontiera de est a țării. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră spun că principalul „furnizor” de autovehicule furate care tranzitează granițele României este Italia. Cum acționează hoții internaționali de mașini Grupările criminale organizate în traficul internațional cu autovehicule furate utilizează mai multe metode în „activitatea” lor. Una dintre ele este „frauda la asigurări“. Rețeaua „fură” autovehiculul cu sprijinul proprietarului, care, ulterior, pe lângă banii primiți de la infractori pentru sprijin, fraudează societatea de asigurări care-i acoperă dauna. „Furtul la comandă” este practicat de rețelele vechi și foarte bine organizate de infractori, care acționează la cererea de pe piața de desfacere. Periculozitatea foarte ridicată a acestui mod de operare rezidă nu numai din faptul că la săvârșirea infracțiunii au conlucrat infractori de diverse „specializări”, ci și din aceea că, pentru introducerea în țară și valorificarea mașinilor, rețeaua încearcă să corupă, cu sume mari de bani, funcționari care au atribuții în activitățile de control la frontieră, omologare și înmatriculare a autovehiculelor. „Frauda la firmele de închirieri” reprezintă modalitatea de deturnare a scopului inițial pentru care un vehicul a fost achiziționat. Astfel, mașinile închiriate de la firme de specialitate sunt „indigenate” cu ajutorul unor documente false și vândute apoi într-o altă țară. Se mai practică „reabilitarea radierii”, ce se referă la substituirea vehiculelor avariate grav și punerea în circulație cu documentele și numerele de înmatriculare ale acestora a unor autovehicule furate. Printr-o altă metodă - „eludarea taxelor” - autovehiculele sunt introduse în România în regim de admitere temporară, iar, ulterior, prin falsificarea documentației vamale sunt înmatriculate în țara noastră fără a se plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Nu în ultimul rând, polițiștii de frontieră menționează „furtul în dauna societăților de leasing”, modalitate prin care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar după plata primelor două-trei rate din prețul total, sunt scoase din țară și vândute, în special în țările ex-sovietice, deoarece sistemul de înmatriculare în aceste state este mult simplificat. Traseul autoturismelor sustrase Infractorii specializați în traficul internațional cu autovehicule furate utilizează atât frontiera de vest, cât și cea de est a României. Granița de vest este considerată principala poartă de intrare în România a mașinilor reclamate ca furate, grupările criminale bazându-se pe simplificarea controlului la frontiere. Granița de est este folosită, de obicei, pentru scoaterea autovehiculelor sustrase către fostele state sovietice, utilizându-se metodele clasice de falsificare a seriilor de caroserie sau a documentelor ce însoțesc mașinile. Conform reprezentanților Inspecto-ratului General al Poliției de Frontieră, principalele rute folosite de traficanții de mașini furate sunt: Italia - Austria - Ungaria - România; Germania - Austria - Ungaria - România - Moldova și Ucraina; Italia - Austria - Ungaria - România - Republica Moldova - Transnistria - Ucraina sau Federația Rusă.