Sebastian Cucoș:

"Numărul incidentelor violente la evenimentele sportive este în scădere"

Ştire online publicată Joi, 10 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul de incidente violente la evenimentele sportive desfășurate în România este în scădere de la an la an, a declarat, ieri, șeful Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș.„Noi am înregistrat o scădere, în fiecare an din ce în ce mai puține incidente violente, grație și unei legislații destul de clare în domeniul acesta”, a afirmat Cucoș, cu prilejul participării sale la deschiderea unui seminar organizat de Jandarmeria Română și Consiliul Europei referitor la măsuri de asigurare a ordinii publice la partidele de fotbal și la alte manifestări sportive.Potrivit comandantului Jandarmeriei, și numărul de forțe care asigură ordinea la evenimente sportive a scăzut de la an la an.„De la an la an, numărul de forțe a scăzut. Vă dau un exemplu: dacă acum 10 ani, pe un stadion cum e Arena Națională, aveam undeva la 1.000 de jandarmi, acum gestionăm cu undeva la 600”, a precizat Cucoș.El a spus că în România se înregistrează cele mai puține incidente violente la evenimente sportive din Europa și cele mai multe persoane cu interdicția de a participa la diferite manifestări sportive - 166.„Încă din anul 2008 am trecut de la abordarea reactivă la cea proactivă, orientată pe conceptul de dialog cu toți partenerii implicați și cu suporterii și inclusiv folosirea efectivelor într-un mod gradual. (...) O provocare ce se înregistrează atât la nivel național, cât și la nivel european este reprezentată de utilizarea materialelor pirotehnice. În România, utilizarea lor e interzisă și nu doar, în multe dintre statele UE. Presiunea galeriilor de fotbal și a celor care participă la asemenea evenimente pentru a utiliza materiale pirotehnice (...) este maximă”, a afirmat Sebastian Cucoș.El a subliniat că gestionarea evenimentelor de masă și, în particular, a celor cu dimensiune sportivă se înscrie pe o axă prioritară atât la nivel politic, cât și la nivel de execuție în cadrul Ministerului de Interne, iar în ultimii 10 ani această activitate s-a concretizat printr-o evoluție pozitivă.