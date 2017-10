Nu s-a legitimat în faţa jandarmilor pentru că nu a avut… chef!

Nu s-a legitimat în fața jandarmilor pentru că nu a avut… chef!

Un tânăr de doar 20 de ani, din localitatea Frumușani, județul Călărași, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a fost oprit, nopțile trecute, de un echipaj de jandarmi din Eforie, în apropierea hotelului Berlia.Pentru că era ora 3 dimineața, militarii i-au cerut să se legitimeze, numai că acest lucru l-a înfuriat din cale-afară pe băiat. Robert Mircea le-a spus, inițial, jandarmilor că nu are nici un document de identitate asupra lui și nici nu are chef să stea la discuții, pentru că se grăbește să ajungă la hotelul unde era cazat.Avertizat că poate fi condus la sediul unității de jandarmi pentru a fi verificat, el a declarat că are o carte de identitate în buzunar, dar nu consideră că este ora potrivită la care să fie legitimat.El a fost amendat cu suma de 300 de lei pentru refuz de legitimare.