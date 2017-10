Nu poţi trimite la război un soldat plătit mai prost decât o femeie de serviciu. Statul trebuie să-şi respecte militarii!

3

Banii nu pot cumpara devotamentul si curajul

In armata nu te inscrii ca sa te imbogatesti iar patria nu o aperi pentru banii daca era de banii nu te mai numesti soldat ci mercenar. Valorile astea nu se cuantifica in bunuri materiale e ca si cum ai zica ca tu crezi in Dumnezeu doar daca iti da ceva... cine a scris articolul nu are nici o treaba cu patriotismul sau cu valorile nationale probabil se gandeste sa plece la munca in anglia si sa se planga pe acolo cat de rau e in Romania iar cand se intoarce sa se planga iar ca nu are sosele,medici samd el platind taxe in tara unde a lucrat sustinand acea economie.