Nu pot face o flotare, dar vor să fie poliţişti. Peste jumătate din locurile scoase la concurs de Poliţie vor rămâne neocupate

Permis de conducere

Atata timp cat permisul este obligatoriu nu va asteptati sa aveti prea mare succes... sunt persoane inteligente si mult mai apte dar poate nu au permis... mi se pare o mare prostie ceea ce se scoate in fata ca trebuie sa conduca... eu una nu am vazut prea multe soferite in politie... traim in Romania unde institutiile de stat cer sa ai permis si atunci ce sa te mai astepti la patroni... oare cand va anunta Politia ca ne trebuie sa detinem si masina personala... 😉