„Nu o văd pe Elena Udrea în turul doi al alegerilor prezidenţiale”

„Nu o văd pe Elena Udrea în turul doi al alegerilor prezidențiale”

Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc susține că prima șansă de a ajunge în finala cursei prezidențiale din toamnă, alături de premierul Victor Ponta, o are liberalul Klaus Iohannis și nu crede că Elena Udrea, care are un discurs "electoral americănesc", va ajunge în turul doi."E greu de definit în momentul de față cine va fi în turul doi. E clar că prima șansă o are domnul Iohannis astăzi. În schimb, în două-trei luni de zile se pot întâmpla multe. Îl pot credita și pe domnul Tăriceanu cu o șansă pentru turul doi la un moment dat", a afirmat vineri deputatul PSD la RFI, întrebat pe cine vede în turul doi al alegerilor prezidențiale alături de Victor Ponta.Hrebenciuc precizează că nu o vede pe Elena Udrea în turul al doilea al prezidențialelor. "Doamna Udrea are un discurs electoral americănesc, cu ghilimelele de rigoare, în care se definește eu sunt un câștigător, eu sunt cel mai bun. Aceasta este părerea domniei sale. Personal, nu o văd în turul doi", a mai spus Hrebenciuc, citat de Agerpres.