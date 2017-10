„Nu-mi imaginam vreodată că Esca va anunţa că soţul meu a murit“

Soția militarului Cătălin Rădoi, decedat la Tuzla:

„Nu-mi imaginam vreodată că Esca va anunța că soțul meu a murit“

Familia maistrului militar clasa a doua Cătălin Rădoi, unul dintre cei 12 militari care și-au găsit sfârșitul în cumplitul accident aviatic de la Tuzla, trăiește, de anul trecut, un adevărat coșmar. Dacă ar exista vreo cale de a-l aduce înapoi pe Cătălin ar face orice pentru ca el să fie acum lângă băiețelul lui, pe care-l adora, și care avea doar trei luni când el s-a ridicat la ceruri. Mariana Rădoi are 29 de ani și este văduvă. Soțul ei, maistrul militar clasa a doua, Cătălin Rădoi, este unul dintre cei 12 angajați ai Armatei ale căror destine au fost curmate într-un mod atât de cumplit în tragica zi de 5 iulie 2010. La data de 11 iulie 2010 ar fi împlinit un an de când erau căsătoriți. Acasă îl aștepta cu zâmbete și gângureli Robert Marian, băiețelul celor doi, care la data producerii accidentului avea doar trei luni. Mariana Rădoi ne-a spus, cu lacrimile șiroindu-i pe obraji, că, de atunci, viața ei a devenit un coșmar. „Trăiesc un coșmar în fiecare zi, cu un pic de miere: copilul meu!” - ne-a spus tânăra. „Dacă nu ar fi fost copilașul, nu știu ce aș fi făcut! Pentru el trebuie să ridic ochii și să zâmbesc!” - a completat femeia. Faptul că este ocupată tot timpul cu îngrijirea copilului o determină să nu se gândească foarte mult la alte lucruri. Durerea pe care o simte este atât de mare încât știe că nimeni nu ar putea-o înțelege, cu excepția acelora care au trecut printr-o situație similară… „Mă duc, mami, costă parașutările!“ Deși rezultatele lui Cătălin Rădoi în cadrul Armatei au fost catalogate mereu drept foarte bune, dovadă că se afla într-un grup de elită al MApN-ului, salariul pe care-l avea nu era unul în care să se regăsească toată această trudă. Soția sa ne-a povestit că banii au fost aceia care l-au determinat să urce, în ziua respectivă, pentru a doua sau chiar a treia oară în „avionul morții”. „Cu doar câteva zile înainte de accident, eram în bucătărie, și mi-a spus că o să meargă la parașutări. Știa că nu-mi plăcea ideea… Urma să intre chiar în acele zile în conce-diu. El s-a uitat la mine și mi-a zis: «Mă duc, mami, costă parașută- rile!»” - ne-a povestit Mariana Rădoi. Potrivit familiei, Cătălin s-a parașutat în acea zi, cu același avion, de cel puțin două ori înainte de a se produce tragedia. Iar asta pentru că se gândea că, pentru încă o săritu-ră, va primi o sumă de bani… Mai mult, deși urma să intre în concediu, chiar el a fost cel care a cerut să meargă în misiunea respectivă de antrenament, tocmai pentru că se gândea că va aduce mai mulți bani acasă… Semne prevestitoare Mariana Rădoi ne-a povestit că în zilele premergătoare accidentului a avut parte de tot felul de „semne” pe care, la acel moment, nu a reușit să le interpreteze în vreun fel. Nici nu-și putea imagina coșmarul care o aștepta! „Dacă aș fi știut să interpretez toate visele pe care le-am avut și multe alte semne, poate că aș fi putut face ceva! Nu știu… Am visat tot felul de lucruri ciudate! Că mă despărțeam de el, că eram înconjurată de foarte mulți bărbați, tot felul de lucruri ciudate... Înainte de accident, două zile la rând, în parcul unde mergeam cu copilul, am văzut o fată, îmbrăcată în negru, plângând… Mi-am spus, de fiecare dată: «Trebuie să i se fi întâmplat ceva foarte rău…» Acea fată semăna foarte mult cu mine… Nu-mi imaginam vreodată că, a doua zi, Esca, la știri, o să anunțe că soțul meu a murit…” - ne-a povestit femeia. „Dacă aș ști că s-ar putea face ceva, că, undeva, la capătul unui drum aș putea să-l readuc printre noi aș face orice!” - a completat Mariana Rădoi. Pensie de urmaș: 380 de lei! În ceea ce o privește, Mariana Rădoi ne-a spus că reprezentanții Armatei au ajutat-o foarte mult cu înmormântarea. De asemenea, foarte mulți foști colegi ai soțului au fost prezenți la botezul copilului și s-au implicat financiar. De sărbători, la fel, aceasta ne-a declarat că a primit cadouri pentru copil, dar și sume de bani strânse de foștii colegi. Mai mult, ea a fost angajată în cadrul Armatei, dar a solicitat să intre în concediu de creștere a copilului. Acum, pensia de urmaș care a fost acordată copilului lui Cătălin Rădoi este de doar… 380 de lei! Băiatul acestuia ar trebui să trăiască din suma respectivă și din salariul mamei până la majorat sau până la finalizarea studiilor. Întrebări fără răspuns… În ceea ce privește rezultatele anchetei, Mariana Rădoi ne-a declarat că, oricare ar fi fost acestea, pe soțul ei nu-l mai aduce nimic înapoi! Amintim că, în toamna anului trecut, Parchetul Militar a închis dosarul accidentului aviatic de la Tuzla, în care și-au pierdut viața 12 militari, cu un NUP de mai mare frumusețea. Cauza producerii accidentului s-a spus atunci că a fost o defecțiune tehnică. „Nu înțelegem de ce a trebuit să existe un precedent ca să scoată aceste avioane din uz și totuși să nu existe niciun vinovat?”, se întreabă și rudele lui Cătălin Rădoi. De asemenea, și ele ne-au confirmat că, potrivit colegilor militarilor, la fața locului nu ar fi existat o mașină de pompieri ori una de Salvare, așa cum s-a susținut, oficial, de capii Armatei. Sunt semne de întrebare pe care ni le punem cu toții și la care Armata, se pare, nu vrea să dea vreun răspuns… Carieră de nota 10! Cătălin Rădoi împlinise 36 de ani în luna aprilie 2010. Îi plăceau enorm de mult misiunile la care participa, iar anul acesta ar fi trebuit să plece în Afganistan. El a făcut Școala Militară de Maiștri și lucra de aproximativ 15 ani în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). Familia sa a rămas cu zeci de diplome și medalii, rod al muncii și pasiunii sale pentru tot ce era legat de armată, din a cărei elită se poate spune că făcea parte. Statul Român, chemat la judecată Mai multe familii ale militarilor care au murit în accidentul aviatic de la Tuzla au decis să dea în judecată Ministerul Apărării Naționale și să ceară daune morale de câte 10 milioane de euro. Unele dintre acestea vor să doteze Armata din banii pe care speră să-i obțină de la Statul Român.