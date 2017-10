Nu mai daţi crezare celor care se dau drept avocaţi şi vă cer bani prin telefon!

Nu mai dați crezare celor care se dau drept avocați și vă cer bani prin telefon!

Verificați temeinic identitatea celor care vă solicită bani prin telefon! Polițiștii atrag atenția, din nou, asupra faptului că mulți români sunt păcăliți prin așa numita „metodă accidentul”.„În ultima perioadă, polițiștii de la nivelul întregii țări au primit mai multe sesizări ce au ca obiect infracțiuni de înșelăciune săvârșite prin intermediul telefonului mobil, modul de operare purtând denumirea «accidentul». Suspecții utilizează calități false (avocat, procuror, polițist sau medic) și solicită telefonic diferite sume de bani diverselor persoane. Banii sunt ceruți sub pretextul că rude apropiate (fiu, fiică, ginere) au fost victimele unor accidente de circulație și au nevoie de bani pentru intervenții urgente medicale sau au fost reținute de organele de poliție pentru săvârșirea unor astfel de fapte grave (cu victime decedate), iar sumele de bani reprezintă onorariul acestora ori sunt necesare pentru acoperirea pagubelor produse cu ocazia accidentelor de circulație”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.Victimele sunt în general alese din rândul persoanelor vârstnice, vulnerabile, care, în prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe, fără afișaj electronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o măsură de precauție a suspecților. Sub imperiul emoțiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe ori, victimele nu mai rețin detaliile discuțiilor și sunt ușor influențabile, astfel încât, cu foarte mare ușurință, acceptă să transfere sume importante de bani pe numele unor persoane comunicate de suspecți.Din cazuistica instrumentată până în prezent, susțin oamenii legii, a reieșit că majoritatea suspecților de înșelăciuni sunt deținuți în diverse penitenciare, iar transferurile bancare sunt solicitate a fi făcute în conturile unor complici care se află în libertate.În consecință, polițiștii vă atrag atenția: înainte de a vă oferi ajutorul, aveți în vedere faptul că, în cazul unui accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări. Orice accident / eveniment de circulație are două variante de soluționare: depunerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv sau înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto obligatorie. Orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică, ele nu sunt legale.Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgență este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât și autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale.În niciun caz, nu dați crezare imediat unor „povești” anunțate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci verificați informația printr-un apel la 112 sau sesizați cea mai apropiată unitate de poliție.Reamintim că, numai în județul Constanța au fost păcălite, până în prezent, peste 60 de persoane, iar prejudiciul creat depășește cu mult 150.000 de lei.