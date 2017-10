„Nu lăsăm plajele de izbelişte!“

2

Plaja din Eforie Nord, talcioc tiganesc!

Cu sau fara taxa de parcare comertul sa dezvoltat. Cel ambulant, bineinteles! Plaja din Eforie N. spre exemplu este patrulata non stop de fel de fel de indivizi galagiosi care ofera spre vanzare porumb fiert, colaci secuiesti, gogosi, etc, etc si deranjeaza turistii cu insistentele lor. Si cireasa de pe tort in Eforie Nord o reprezinta satra de tigani cre sa instalat in cladirea abandonata a terasei Rebecca, in imediata vecinatate a plajei, oferind o imagine jalnica cu puradei si rufe puse la uscat, excremente si mizerie in jurul cladirii!