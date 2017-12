Nu este nimic pierdut! Trei idei pentru salvarea Ligii Militarilor Profesionişti

Nu este nimic pierdut! Trei idei pentru salvarea Ligii Militarilor Profesioniști

Am aflat cu stupoare că Liga Militarilor Profesioniști este în pericol de desființare. O organizație extrem de activă și apreciată, care apără interesele soldatului român, riscă să se dezintegreze, motivul fiind, ca în multe situații, cel de natură financiară. Dar, să trecem peste constatări! Militari, fiți puternici, nu vă lăsați dezbinați, nu este nimic pierdut!În calitate de simpatizant al LMP și având în amintire perioada în care am îmbrăcat haina militară, vin în sprijinul organizației cu trei idei:1. Cineva propunea ca fiecare militar să meargă la bancă și să vireze o sumă, 5 lei, 6 lei, 10 lei, fiecare cât dorește. Personal, nu cred că această modalitate este eficientă, mai ales în cazul celor care nu activează în Armată, iar timpul este principalul inamic. Nu e vorba de bani, ci de timpul pierdut: drumuri, cozi, ghișee, formulare, proceduri etc.De aceea, vă sfătuiesc să luați legătura cu un operator de telefonie mobilă și să creați. Stând la birou, din mașină sau pur și simplu de acasă, din fața televizorului, poți alimenta instantaneu un cont.2. Profitați de oportunitățile comunicării prin facebook și. Acolo, președintele/reprezentantul LMP să fie „înarmat” cu facturier și chitanțier, iar toți cei prezenți (militari, simpatizanți) să facă plata cotizației. Totul la vedere, transparent, tabel și semnătură.Stabiliți cu exactitate locul și ora, țineți cont că vor urma și zilele libere, poate ar fi bine să aveți două astfel de evenimente, astfel încât cei care sunt de serviciu într-o zi să poată merge la cea de-a doua reuniune.3.. Aveți nevoie de bani pentru contabilitate, benzină, mententanță site etc. Contactați conducerile marilor companii de specialitate (și nu numai din Constanța) și oferițile servicii la schimb (cel mai important, banner pe site și pe FB, unde aveți mulți vizitatori). Gândiți-vă ce alte servicii mai puteți oferi la schimb, cu cât mai multe, cu atât mai bine.XXXPersonal, nu am înțeles foarte exact de ce nu puteți direcționa acel 2% din impozit în contul LMP. Este dreptul fiecărui angajat să îl direcționeze unde crede de cuviință (personal, susțin sportul constănțean, mai exact luptele). Dacă Armata are alte legi/regulamente, nu mai fac alte aprecieri.