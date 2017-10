„Nu am în vedere o remaniere guvernamentală”

Premierul Victor Ponta a declarat că nu are în vedere o remaniere guvernamentală în perioada următoare, dar a precizat că mai sunt posibile schimbări în guvern fără ca acestea să fie deja planificate.Întrebat dacă se mai poate vorbi de remaniere, Ponta a răspuns: "Nu, nu am pe nimeni în vizor. S-ar putea să mai fie schimbări, dar nu am nimic planificat".Potrivit Agerpres, premierul a susținut că și-ar dori o colaborare cu grupul liberal condus de Călin-Popescu Tăriceanu."Colaborarea mea cu grupul liberal condus de Tăriceanu, care va adera la ALDE, mi-o doresc pentru că e un USL 2. USL a fost un proiect de succes și aș face cu dl Tăriceanu un proiect comun'', a adăugat premierul.În ceea ce privește posibilitatea de a introduce gruparea lui Tăriceanu sau PP-DD la nivelul "structurilor de vărf", Ponta a replicat: "N-am discutat acest lucru, dar nu exclud".