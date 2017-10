"Nu a primit nicio reţetă de la neurolog. Cred că lua de la cineva medicamente". Detalii şoc în cazul şoferului care a ucis 5 oameni

"Nu a primit nicio rețetă de la neurolog. Cred că lua de la cineva medicamente". Detalii șoc în cazul șoferului care a ucis 5 oameni

Joi, 07 Aprilie 2016

Marius Negoiță, șoferul din Brăila care zilele trecute a ucis 5 oameni, după ce a pierdut controlul volanului, are 27 de ani, 130 de kilograme, și este agent de pază. Era cunoscut ca suspect de epilepsie încă de acum zece ani, așa cum susține medicul de familie Steluța Nedelcu, citată de infobraila.ro "Mi-a fost pacient încă de la 17 ani. În 2006 a venit la mine fiindca făcuse convulsii specifice epilepsiei. I-am dat trimitere la neurolog. A venit cu un RMN făcut la Bucuresti, din care rezultau niște modificări și atunci am dat iarăși trimitere, scriind pe proprie răspundere că e suspect de epilepsie. Nu a venit cu niciun rezultat de la neurolog. În 2013 a apărut din nou, dar pentru o criză sciatica, fiindcă este obez și avea probleme cu spatele. De atunci nu l-am mai văzut. În 2015 a venit mama lui să-i activeze cardul de sănătate, dar nu era asigurat și nu i l-am activat. Nu lucra atunci. Nu figurează în baza de date a Casei de Asigurări ca epileptic. Nu a primit nicio rețetă de la un neurolog, în acest sens. Putea să ia din sistemul privat, pe bani, dar nu cred ca și-a permis, că nu-i o familie cu asemenea potențial material. Cred mai degraba că lua de la cineva medicamente asociate cu neurolepticele, diazepam sau altceva. Rețetele sunt speciale și nu se elibereaza oricum", a declarat dr. Steluta Nedelcu.Șoferul ucigaș lansează însă o acuzatie gravă la adresa medicului de familie, despre care spune că știa că are probleme. "Nu este adevarat că as fi consumat droguri. Am avut mai demult niste convulsii. Medicul de familie cred că știa. Condoleanțe familiilor victimelor!", a declarat Marius Negoita reporterilor de la Infobraila.Infobraila.ro scria, în exclusivitate, că șoferul care a omorât cinci oameni era drogat!"Surse medicale au confirmat pentru Infobraila informația potrivit căreia șoferul care a omorât cinci oameni în această dimineață a ieșit pozitiv la testul de droguri: amfetamina/benzodiazepina/canabis.", se arată pe site-ul publicației brăilene.