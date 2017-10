Noul timbru de mediu sau cum să iei O ŢEAPĂ DE ZILE MARI!

Noul timbru de mediu sau cum să iei O ȚEAPĂ DE ZILE MARI!

Noul timbru de mediu, intrat în vigoare pe 15 martie, a venit și cu bune, și cu rele pentru proprietarii de autovehicule. Deși reprezentanții Serviciului Permise și Înmatriculări Auto spun că numărul înmatriculărilor nu a scăzut odată cu intrarea în vigoarea noii legi, șoferii sunt nemulțumiți din cauza prețurilor mari pentru mașinile vandabile.Timbrul de mediu a stârnit nemulțumiri în rândul proprietarilor de mașini relativ noi, de până în 2007, dar nu înainte de 2004. Practic, noua taxă descurajează înmatricularea mașinilor vandabile, fabricate între anii mai sus menționați, cu norme Euro 3 sau Euro 4, pentru că, în acest caz, taxa crește. Astfel, aproape jumătate din numărul mașinilor second hand care sunt la vânzare în România au un „handicap”, și anume timbrul de mediu.Cei mai „fericiți” de această situație sunt șoferii care au în curte mașini vechi, non euro, E1 sau E2, care poluează enorm, însă șoferii plătesc acum o taxă cu până la 90% mai mică decât suma care a expirat pe 15 martie. De asemenea, conducătorii auto care și-au cumpărat mașini nou nouțe sunt avantajați de noul timbru de mediu, și în acest caz taxa fiind mult mai mică.„Autovehiculele mai vechi, non Euro, E1 sau E2 au acum o taxă mai mică față de cea de dinainte”, afirmă Marin Dincu, șeful compartimentului Înmatriculări Auto din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.O problemă la care nu s-a gândit nimeniCa să scape de o taxare mai mare, șoferii care se încadrează cu autovehiculele în normele de poluare E3 și E4 s-au gândit să plă-tească vechea taxă de înmatriculare, înainte de 15 martie, dar fără a finaliza actele și a transcrie pe numele noului proprietar. Degeaba, însă! Iar asta pentru că nimeni nu i-a anunțat pe acești oameni că valabilitatea unei chitanțe pentru o sumă deja plătită va expira odată cu intrarea în vigoare a noului timbru de mediu.Așadar, chiar dacă ați plătit vechea taxă, înainte de 15 martie, dar nu v-ați transcris-o până la aceeași dată pe numele dumneavoastră, ați plătit taxa degeaba. În acest caz, trebuie să vă recuperați banii, iar abia apoi să plătiți noul timbru de mediu.„Îi trimitem înapoi să-și recupereze banii și să achite timbrul de mediu, așa cum prevede legea în acest moment. Noi nu mai primim taxa veche, chiar dacă chitanța este de dinainte de 15 martie”, afirmă Marin Dincu.