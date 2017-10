Noul model Megane Sedan a ajuns la Constanţa. Pachet de tehnologii unice pentru confort şi siguranţă

Noul model Megane Sedan a ajuns la Constanța. Pachet de tehnologii unice pentru confort și siguranță

Design-ul rafinat al modelului este subliniat printr-o performanță unică în ceea ce privește berlinele compacte. Vorbim despre o trapă din sticlă panoramică, ce permite pătrunderea luminii naturale pentru toți pasagerii din autoturism. Noul Megane Sedan nu este doar o versiune cu patru uși a modelului, reușind să iasă în evidență prin proporții și design, ce se apropie de silueta unui coupé.Versiunile superioare ale noului Megane Sedan beneficiază de blocuri optice cu tehnologie LED Pure Vision, ce comută automat între funcția de autostradă, oraș și lumini de zi 3D cu tehnologia Edge Light. La interior, pasagerii au la dispoziție un adevărat centru de comandă cu un touch-screen de 8,7 inch, prin sistemul multimedia R-LINK 2. Unic în segment, ecranul oferă un confort similar utilizării unei tablete sau smartphone.Șoferul își poate personaliza comportamentul mașinii datorită tehnologiei Multi-Sense, care mai pune la dispoziție modurile Neutru, Sport, Confort și Eco. Pachetul cu sisteme de asistență la condus, modern și ușor de utilizat, este completat de un sistem de timp „head-up display”, care asigură un plus de siguranță și confort.Noul Megane Sedan oferă în funcție de versiunea de echipare, beneficii care fac viața mai ușoară. Un exemplu în acest sens constă în Easy Trunk Access, un sistem unic în segment pentru deschiderea fără mâini a portbagajului, prin detectarea mișcării piciorului sub bara de protecție spate. De asemenea, modelul dispune de climatizare automată și volan încălzit.Așa cum Renault ne-a obișnuit, noul model propune o gamă largă de motorizări. Energy 1.5 dCi 90, cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte, Energy 1.5 dCi 110, cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și Energy 1.5 dCi 110 EDC cu transmisia automată cu dublu ambreiaj EDC cu 6 trepte. De asemenea, mai este disponibilă motorizarea Energy 1.6 dCi 130 cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și Sce 115 cu o cutie de viteze manuală cu 5 trepte.În ceea ce privește versiunile disponibile, Life propune siguranță și sisteme de asistență pentru condus, confort și un design impunător. Cei care optează pentru o astfel de versiune vor avea la dispoziție ABS cu asistență la frânarea de urgență, ESP, limitator de viteză, centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime, senzor de presiune pneuri și lista poate continua. La interior, veți avea tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale, tapițerie textilă de culoare neagră, iar la exterior jante de oțel de 16 inch, lumini de față cu 6 LED-uri și blocuri optice spate cu lumini led 3D.Față de Life, versiunea Zen are în dotare proiectoare de ceață, volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele, climatizare automată și senzor de ploaie. De asemenea, cei care aleg această opțiune vor beneficia de o consolă centrală înaltă cu cotieră reglabilă, spațiu de depozitare deschis și închis.Versiunea Intens dispune de oglindă interioară retrovizoare anti-orbire, frână de parcare asistată electric, sistem de asistență la parcarea cu spatele, faruri cu tehnologie LED pure vision și alerte la depă-șirea benzii de rulare cât și la depășirea limitei de viteză aplicată segmentului de drum pe care rulează. La interior puteți beneficia de un tablou de bord digital cu afișaj de 7 inch, cu efect 3D, dar și de funcția Multi-Sense.