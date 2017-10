Noul Cod rutier bucuria beizadelelor: permis de conducere la 17 ani

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul de Interne vrea să permită obținerea permisului de conducere de la vârsta de 17 ani. Aceștia ar putea avea voie la volan, dacă sunt însoțiți de un adult.Printre amendamentele propuse de Ministerul de Interne se numără scăderea vârstei legale pentru obținerea permisului de conducere, scrie Observator.ro.Aceasta coincide în prezent cu cea a majoratului, 18 ani, însă în curând este posibil ca și tinerii de 17 ani să poată urca la volan legal. Singura condiție este ca până la vârsta majoratului să conducă doar dacă în dreapta lor se va afla un adult, deoarece cele 30 de ore de conducere efectuate în perioada efectuării școlii de șoferi nu sunt considerate suficiente.De asemenea, Limita de alcoolemie de la care condusul sub influența alcoolului devine din contravenție infracțiune scade de la 0,8 la 0,5 grame de alcool în sânge, potrivit unui amendament la proiectul de modificare a Codului rutier aprobat de Comisia juridică a Camerei.Potrivit comisarului șef Lucian Diniță, la proiectul de modificare a Codului rutier au fost aduse 487 de amendamente, printre care figurează și sancțiuni mai dure pentru șoferii care depășesc limita de viteză, conduc sub influența alcoolului sau agresiv.În privința depășirii vitezei legale, Diniță a precizat că se poartă discuții cu privire la adoptarea unei variante, respectiv ori creșterea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce de la trei luni la un an, ori ca perioada să crească la un an după trei cazuri de depășire a vitezei legale.O altă propunere vizează situația în care mașina este vândută altei persoane. În acest caz, fostul proprietar este obligat să notifice în scris înstrăinarea vehiculului în termen de trei zile. Altfel, riscă de la nouă la 20 de puncte, adică cel mult 1.400 de lei.O modificare ce poate provoca unele controverse este aceea care permite polițistului să-l trimită pe șofer să-și facă o analiză medicală și chiar psihologică. Asta în cazul în care șoferul a fost prins beat la volan, dacă a depășit viteza maximă legală cu mai mult de 60 de kilometri pe oră sau dacă a fost sancționat de două ori în doi ani pentru conducere agresivă.Și aici ajungem la altă modificare cu cântec: introducerea noțiunii de "comportament agresiv" la volan. Acest lucru va însemna deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta pentru depășirea mașinilor, întoarcerea prin folosirea frânei, pornirea de pe loc prin demararea excesivă sau apropierea prea mare de mașina vecină în trafic. Frânarea bruscă sau claxonatul abuziv sunt și ele încadrate în "comportamentul agresiv". Toate acestea pot duce la suspendarea permisului până la 60 de zile.În fine, altă modificare controversată este cea care prevede că dacă împrumuți mașina unui șofer obosit poți răspunde penal.