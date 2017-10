Noul Cod Penal va fi „ajustat“ puţin

1

Amintiri despre viitor

Am aruncat o privire sumara pe pagina de contact a editiei electronice Cuget Liber.Toti jurnalistii sunt tineri si frumosi.Au o viata in fata lor.O spun asta fara nici cea mai mica urma de ironie.Indraznesc sa vorbesc pentru ca sunt putin mai batranel. Pacat ca nu invatam nimic din istorie.Daca nu vom lua masuri la timp,acesti tineri vor repeta aproape la indigou viata parintilor lor.Romania se afla in plin proces de rebolsevizare.Partidul unic cu apucaturi staliniste a venit deja la putere.Riscam sa repetam istoria anilor 1946-1990.Romania a luat-o pe drumul democratiei rusesti.Nici nu va dati sema ce se intampla cu noi.Comentariul ironic la adresa jurnalistilor,de abia acum incepe.Am in fata mea,"Programul redactiei CUGETUL PSD pentru ziua de MIERCURI-01-FEBRUARIE 2040": ORA 07.00-Adunarea in Piata Radu Mazare(fosta Piata Ovidiu). ORA 07.00-07.30-Se striga prezenta.Prezenta obligatorie.Pentru absenti nu exista scuze.Raspunde redactorul sef. ORA 07.30-08.00-Imbarcarea in autobuze si deplasarea in formatie pe stadionul Elena Francu(fost Stadion Farul).Raspunde prsedintele Regionalei de Partid Constanta.Autobuzele sunt inchiriate de C.J.Constanta. ORA 08.00-12.00-Repetitie cu fanioane colorate,trandafiri,cercuri,pocnitori, artificii,confete,hartie creponata. Se striga in cor Uraa..Uraa..Uraa.!.Fanfara armatei este prezenta pe stadion.Raspunde Regionala de Partid Constanta. ORA 12.00-13.00-Pauza de masa. ORA 13.00-15.00-Defilare pe stadion in pas cadentat. ORA 15.00-15.30-Deplasare la sediul redactiei "Cugetul PSD" Raspunde redactorul sef. ORA 15.30-18.00-Training.Se discuta despre articolele omagiale,care vor fi publicate in editia de a doua zi.Raspunde redactorul sef si un instructor numit de C.J.Constanta. ORA 18.00-18.30-Deplasarea in formatie la domiciliu.Muzica patriotica si revolutionara la radio-TV local. ORA 22.00-Se desface canapeaua,stingerea. Spectacolul Omagial va avea loc in data de Duminica 03-Iunie- 2040 si se va numi "Mazare 10 mandate de primar,Mazare la multi ani !" La spectacol vor participa ca invitati de onoare,Victor Ponta,presedintele Romaniei aflat la al-6-lea mandat si Marean Vanghelie ministrul culturii.Nu ma credeti ? Pastrand proportiile dezastrului,nici Churchill nu a crezut de ce este in stare Hitler pana nu a vazut "dronele" deasupra Londrei.Daca nu ma credeti,ascultati aici ca sa vedeti ce are in cap un tovaras de la Judeteana de Partid Braila: ( http://www.youtube.com/watch?v=jEQNdrBWWII#t=276 ) Urmariti inregistrarea. Aveti dovada vie.Ce va trebuie mai mult ?