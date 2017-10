Noua "modă" a şoferilor constănţeni: să conducă beţi şi fără permis

Inconștiența nu are limite:

Noua "modă" a șoferilor constănțeni: să conducă beți și fără permis

Tot mai mulți șoferi sunt depistați, în Constanța, conducând în stare de ebrietate sau fără a poseda permis de conducere, iar efectele nu întârzie să apară. Doar de la începutul anului și până în prezent, polițiștii rutieri au depistat 48 de infracțiuni, în care șoferii s-au urcat la volan băuți sau fără permis, uneori chiar și cumulate. Scuzele pe care aceștia le invocă sunt demne de cascadorii râsului.Dacă în unele cazuri, șoferii care se urcă la volan băuți sau fără permis sunt depistați în trafic și opriți la timp, câteodată, polițiștii rutieri dau peste aceștia de abia după ce au provocat accidente rutiere. De la începutul anului și până în prezent, cinci accidente rutiere au avut loc din cauza șoferilor băuți la volan, 10 persoane ajungând la spital din cauza acestora. Pentru un tânăr de 23 de ani, însă, nu s-a mai putut face nimic.Cum sunt prinși șoferii care conduc băuți sau fără permis„Șoferii care circulă sub influența alcoolului sau fără a poseda permis de conducere pot fi prinși prin două metode. Fie sunt prinși printr-o informație pe care noi o avem cu privire la faptul că circulă, și atunci recurgem la un element polițienesc și anume pânda, fie în cadrul filtrelor. De obicei, dacă desfășurăm o acțiune pentru depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau fără permis înseamnă că asta și urmărim. Astfel, oprim foarte multe mașini pentru verificări. Dacă avem efective suficiente, oprim toate mașinile din zona în care ne aflăm. Știința constă în găsirea punctelor potrivite. Degeaba institui filtre pe străduțe care nu sunt circulate”, explică comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere.Prins de două ori băut și fără permisAstfel de șoferi inconștienți, care se urcă la volan fără permis și, pe deasupra, și băuți, au fost prinși de rutieriști și week-end-ul care a trecut.Petrică Bălăceanu, de 45 de ani, din Constanța, conducea un Opel pe DN 38, în localitatea Topraisar, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și era și băut, având o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.Totodată, oamenii legii au constatat faptul că bărbatul de 45 de ani mai avea un dosar penal, întocmit cu o zi în urmă, pentru aceleași infracțiuni.Dacă prima oară acestuia i s-a întocmit dosar penal, fiind cercetat în stare de libertate, de această dată, polițiștii rutieri l-au reținut pe bază de ordonanță și l-au prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Instanța a decis ca bărbatul să fie arestat pentru 10 zile.De ce nu sunt băgați cu toții la închisoare„O persoană este considerată nevinovată până i se probează vinovăția. Astfel, regula este ca individul să fie cercetat în libertate. Dacă orice persoană ar fi pedepsită cu închisoarea, având în vedere faptul că anul trecut au fost 1.277 de accidente rutiere, la care se adaugă cam 1.000 de infracțiuni, asta ar fi însemnat ca peste 2.000 de persoane să ajungă la închisoare. Din acest număr total au fost formulate 32 de propuneri de arestare, ceea ce reprezintă enorm la nivelul țării dintre care 25 au fost arestați, iar șapte au avut interdicția de a părăsi localitatea, asta în condițiile în care Bucureștiul a avut șase formulări, Brașovul trei, iar Sibiul unul singur. Așadar, Constanța este primul județ la acest capitol”, afirmă comisarul șef.Ce scuze invocă cei băuți sau fără permis de conducereÎn general, cei care se urcă băuți la volan invocă motive puerile, pe care oamenii legii nu le-ar putea crede nici dacă ar vrea.„Soră-mea este bolnavă și am vrut s-o duc la spital” sau „mamei îi era rău și am vrut să merg la farmacie să-i iau pastile” sunt doar câteva dintre scuzele penibile pe care le dau cei aburiți de alcool.Cei care au fost prinși conducând deși nu aveau permis de conducere folosesc, spun polițiștii, cam aceleași scuze.Astfel, oamenii legii întâlnesc mereu scuze de genul „doar ce m-am urcat la volan”, „am urmat școala de șoferi dar încă n-am dat examenul” sau, pur și simplu „îmi place să conduc”.