Notar acuzat de neglijenţă în serviciu, audiat de judecători

Notar acuzat de neglijență în serviciu, audiat de judecători

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au audiat, ieri, pe notarul public Doina Gheorghe, din Ovidiu, judecat pentru comiterea infracțiunii de neglijență în serviciu. Ea a fost trimisă în judecată pentru că, în anul 2007, a întocmit un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Cernavodă în baza unui buletin de identitate fals. „La data la care s-a întocmit acel contract, nu aveam un sistem de verificare a datelor de identitate, așa cum este în prezent, când pot verifi-ca datele pe internet. Am examinat toate actele, erau originale, imobilul era intabulat și chiar s-a depus o copie după cartea de identitate a proprietarului apartamentului. Preci-zez că intabularea nu se poate face fără actul de identitate al proprieta-rului, ceea ce m-a făcut să cred că acest document a fost folosit și la alte instituții publice înainte să ajun-gă la mine”, a declarat Doina Gheor-ghe în fața magistraților constănțeni. Gheorghe Tudor, cel despre care procurorii spun că i-a fost complice notăriței, și care a fost trimis în judecată pentru complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, a recunoscut toate acuzațiile aduse, cerând prin urmare să i se aplice prevederile Legii Micii Reforme în Justiție, prin care beneficiază de reducerea pedepsei cu o treime în cazul în care-și recunoaște fapta. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 20 martie.