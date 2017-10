Notar acuzat de abuz în serviciu, achitat de judecători

Notarul Doina Gheorghe, care a fost judecată de magistrații de la Curtea de Apel Constanța pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu împotriva intereselor persoanelor, a fost achitată, ieri, de judecători, pe motiv că lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii.Gheorghe Tudor, de 62 de ani, agent de pază la SC „City Protect” SRL Constanța, acuzat de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentința nu este definitivă.Cele două persoane au fost trimise în judecată pentru că, în urma unor înțelegeri, ar fi perfectat actele și ar fi vândut un imobil ce nu le aparținea. Gheorghe Tudor este cel care a falsificat buletinul de identitate al unui bărbat decedat, notarul neobservând falsul grosolan și întocmind documentele privind vânzarea imobilului.