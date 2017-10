Noile tarife RCA - cât de mult creşte asigurarea auto obligatorie

Noile tarife RCA - cât de mult crește asigurarea auto obligatorie

„Pentru un autovehicul de transport marfă cu masa peste 16 tone deținut de o persoană juridică, rezultă o primă maximă de 7.534 de lei, iar în cazul autovehiculelor de transport de persoane cu o capacitate de peste 40 de locuri, aplicarea metodologiei de tarifare a condus la o primă maximă de 6.600 lei. Totodată, pe segmentul autovehiculelor cu o capacitate cilindrică între 1.201-1.400 cmc, deținute de persoane fizice din categoria de vârstă 31-40 de ani, tariful de primă maxim rezultat este de 610 lei”, se arată într-un comunicat al ASF.Formula de calcul cuprinde frecvența daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, fixe și variabile, precum și încărcarea de Bonus/Malus (15%) și cota de profit (1%).Potrivit ASF, cheltuielile de achiziție și administrare ale societăților de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuțiile asigurătorilor la fondurile de garantare și compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele străzii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu rețelele de distribuție și/sau intermediarii din piață (brokeri) - 10%, costul de capital de circa 2%, și cheltuieli proprii variabile (5%).La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.„Metodologia de calcul al tarifelor maxime și indicatorii folosiți au făcut obiectul consultărilor cu principalii parteneri de dialog implicați în problematica RCA - asociațiile patronale ale transportatorilor, precum și societățile de asigurări care operează pe piața RCA”, preci-zează Autoritatea.Tarifele maxime stabilite de ASF, potrivit legii, vor fi transmise Ministerului Finanțelor Publice, care le va supune aprobării Guvernului.Nu toată lumea are de câștigat din fixarea unui preț maxim pentru asigurarea de răspundere civilă auto. O analiză Profit. ro, bazată pe datele celui mai mare broker din România, relevă faptul că șoferii care conduc automobile înmatriculate pe persoană fizică în orașe cu o frecvență redusă a daunelor vor plăti, din 20 octom-brie, mai mult. Există, însă și șoferi cu motive de bucurie.Cele mai mari diferențe în defa-voarea clientului, comparativ cu tariful maximal, există în județele Alba, Timiș, Mehedinți, Maramureș și Vâlcea. În acest județe, prețul minim al RCA se situa, potrivit datelor Safety, undeva între 420 de lei și 450 de lei, ceea ce înseamnă că, după intrarea în vigoare a tarifului maxim, ei vor plăti cu până la 50% mai mult.Pe de altă parte, șoferii din București, Constanța, Brăila, Galați sau Craiova au motive de bucurie. Față de tarifele actuale (care ajung și peste 770 de lei în cazul Capitalei), reducerea de preț este una semnificativă.Pentru a putea fi aplicate tarifele maximale la RCA propuse de ASF, trebuie avizul Consiliului Concurenței, iar apoi să fie aprobate de Guvern.