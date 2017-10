Noile tarife RCA au fost publicate. Cât vei plăti pentru maşina ta

Noile tarife RCA au fost publicate. Cât vei plăti pentru mașina ta

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care fixează prețurile maxime pentru polițele asigurărilor obliga-torii de răspundere civilă auto (RCA), persoanele fizice urmând să plătească între 541 lei și 3.087 lei pe an, în funcție de vârstă și de capacitatea cilindrică a motoarelor.Timp de șase luni de la adoptarea legii, firmele de asigurări nu au voie să propună prețuri mai mari decât cele stabilite.Persoanele fizice au fost sacrificate în negocierile pe noile tarife, prețurile la RCA crescând și cu 30% la anumite clase de auto-turisme sau grupe de vârstă.Cel mai mic RCA, plătit de bătrâniCele mai mici tarife pentru polițele RCA le vor plăti posesorii de autoturisme cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.201 și 1.400 cmc, cu o vârstă de peste 60 de ani, respectiv 541 de lei pe an.Cele mai mari tarife pentru asigurarea auto obligatorie o vor avea de achitat șoferii cu vârsta sub 25 de ani, care dețin un autoturism cu o capacitate cilindrică a motorului de peste 2.500 cmc, respectiv 3.087 de lei pe an.Pentru categoria cea mai răspândită, a mașinilor cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.201 și 1.400 cmc, o poliță RCA va costa 541 de lei pentru un șofer cu vârsta peste 60 de ani, 611 lei pentru cei cu vârsta cuprinsă între 51 și 60 de ani, 617 lei pentru 41-50 de ani, 610 de lei pentru 31-40 de ani, 800 de lei pentru 26-30 de ani și 985 de lei pentru tinerii sub 25 de ani.Pentru mașinile cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.401 și 1.600 cmc, polițele RCA au un preț anual cuprins între 629 de lei și 1.166 de lei, în funcție de vârsta șoferilor, pentru categoria 1.601-1.800 cmc, prețul variază între 691 de lei și 1.294 de lei, iar pentru mașinile cu capacitate cilindrică între 1.801 și 2.000 de lei, o poliță costă între 798 și 1.516 lei.Cum se calculeazăPrețurile au fost stabilite de către ASF pe baza unei formule de calcul. Astfel, tariful include „frecvența daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, fixe și variabile, precum și încărcarea de Bonus/Malus (15%) și cota de profit (1%)”.Pe baza acestei formule s-au stabilit tarifele care vor fi în vigoare timp de șase luni.