Noile străzi cu sens unic din Tomis Nord - constănţenii reacţionează. Cum răspunde Poliţia

Costuri minime

In ultimul paragraf scrieti.."oamenii legii spun că zona este extrem de aglomerată, iar sensul unic este o rezolvare rapidă și cu costuri minime". Costuri minime- fiecare sofer care locuieste in zona va parcurge zilnic in plus 2 km pentru care va consuma 200 g benzina =1 leu /zi taxa sens unic.Dar problema mai grava este datorata faptului ca daca prin zona trec de exemplu 5000 de masini zilnic se va consuma 1 tona de benzina in plus care va polua zona foarte aglomerata .Deci costuri minime = taxa sens unic + poluare suplimentara.