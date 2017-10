Noile avioane F16, misiuni în premieră pe teritoriul României

În perioada 27 februarie - 2 martie, piloții Escadrilei 53 Vânătoare din cadrul Forțelor Aeriene Române au executat, pentru prima dată pe teritoriul național, misiuni de realimentare în aer a avioanelor F-16 Fighting Falcon.Operațiunile de realimentare se realizează cu un avion cisternă KC-135 Stratotanker, aparținând 100th Air Refueling Wing din cadrul USAFE (United States Air Forces in Europe), avion special destinat pentru realizarea realimentării în aer a avioanelor cu reacție.Zborurile de realimentare se execută la o altitudine de aproximativ 7.000-10.000 m, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Autonomia de zbor a aeronavelor de luptă F-16 Fighting Falcon este de aproximativ trei ore, iar după realimentarea în aer, proces care durează câteva minute, timpul de zbor crește cu două ore.Piloții români au primit calificarea pentru realizarea unor astfel de proceduri în cadrul cursului de trecere pe aeronava de luptă F-16 Fighting Falcon, în Portugalia.Desfășurarea unei astfel de operațiuni implică o sincronizare perfectă între aeronava care este realimentată, denumită generic „aeronavă primitoare” și aeronava cisternă. Pentru a realiza această sincronizare, „aeronava primitoare” trebuie să se poziționeze la câțiva metri în spatele aeronavei cisternă și mai jos decât aceasta și să zboare cu aceeași viteză și înălțime pe tot parcursul procesului de transfer al combustibilului. Atât aeronava cisternă, cât și „aeronava primitoare” vor zbura în formație standard și vor fi permanent sub controlul și monitorizarea structurilor de dirijare ale traficului aerian, responsabile de controlul și siguranța zborurilor în zona sau ruta respectivă.Operațiunea se realizează prin intermediul unui sistem care asigură „cuplarea” aeronavei cisternă cu „aeronava primitoare” și transferul combustibilului. Sistemul este compus în principal din pompe, conducte rigide sau flexibile telescopice aflate la bordul aeronavei cisternă, precum și „prize” cuple de admisie a combustibilului dispuse pe aeronavele care sunt realimentate.Un operator aflat la bordul aeronavei cisternă inițiază transferul combustibilului când sunt îndeplinite toate condițiile necesare de siguranță și are aprobarea pilotului „aeronavei primitoa-re” pentru începerea operațiunii. Pe timpul desfășurării acesteia, operatorul trebuie să mențină o legătură radio permanentă, pe o frecvență radio dedicată atât cu pilotul aeronavei care este realimentată, cât și cu echipajul aeronavei cisternă.