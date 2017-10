Noi reţineri în cazul jandarmilor agresaţi

1

Bull shit

Jandarmi in timpul liber. De ce nu se spune intr'un final realitatea??? Si de ce se face atata presiune pe cazul asta in care exista atata minciuna din partea autoritatilor? Intradevar a fost un scandal in trafic dar nici un caz talharie. De ce nu se vorbeste si despre "magariile" pe care le face comandantul oraslui Murfatlar in acest mare caz. Daca tot sunteti organ de presa competent ati putea investiga si ati putea castiga putina onoare din partea cititorilor. Va multumesc