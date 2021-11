Noi medalii de aur, în colecția sportivei Daria Kraus

Sâmbătă, 27 noiembrie, a avut loc în municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna, competiția „Cupa CSM & Open Sf. Gheorghe” la Ju-Jitsu, întrecere organizată de CSM Sf. Gheorghe în colaborare cu Clubul Sportiv Samurai Sf. Gheorghe cu sprijinul DJST Covasna și a Consiliului municipal Sfântu Gheorghe. Prezentă la competiție, sportiva Daria Kraus, legitimată la Clubul Sportiv Marina Constanța a confirmat, din nou, că talentul și perseverența dau roade. A obținut trei medalii de aur la categoriile Fighting Under 16 ani, Fighting Under 18 ani și Ne-waza Under 16 ani. A câștigat detașat meciurile, trei dintre ele cu scorul de 50 – 0. Nu a fost pusă în dificultate, deși oponentele sale erau mai în vârstă și cu mai multe kilograme.Reamintim că la începutu lunii noiembrie, tânăra sportivă de 14 ani a participat la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu din Abu Dhabi, unde a obținut titlul de vicecampioană mondială.