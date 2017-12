Noi detalii halucinante ies la iveală despre criminala de la metrou. Directoarea adăpostului face declaraţii bombă

Noi detalii halucinante ies la iveală despre criminala de la metrou. Directoarea adăpostului face declarații bombă

O tânără a fost omorâtă la metrou, la stația Dristor, marți seara de către o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea încercase același lucru cu câteva ore mai devreme, la o altă stație, Costin Georgian.Directoarea Direcției Generale de Asistență Socială spune că atunci când Magdalena Șerban a solicitat asistență socială în cadrul Adăpostului Sfântul Ioan i s-a făcut o evaluare psihologică, iar rezultatele au fost în limitele normalului."Nimic din comportamentul Magdalenei Șerban nu a ridicat semne de întrebare angajaților Adăpostului de Noapte Sfântul Ioan. Ea a accesat serviciile adăpostului în perioada 22 septembrie- 18 octombrie, cu anumite nopți în care nu s-a prezentat. A depus o cerere în nume propriu, extrem de coerentă la momentul respectiv. A invocat în cerere faptul că tocmai e întorsese din Spania și nu deținea banii necesari unei chirii și că nici nu se poate întoarce la familia ei pentru că sunt mulți membri și locuiesc toți într-o cameră. Era o persoană extrem de îngrijită din punct de vedere al vestimentației și al igienei personale. Există o fișă de evaluare psihologică și acolo a reieșit că orientarea era extrem de corectă, dispoziția era apatică, randamentul util ușor diminuat, apetitul alimentar prezent, ritmul și fluxul ideo-verbal în limite normale", a declarat Cosmina Simiean, director Gen. de Asistență Socială.Șapte secunde. Atât a durat scena de coșmar. În șapte secunde s-a frânt viața Alinei Ciucu. O tânără de 25 de ani, care mergea de la serviciu spre casă. Nimeni n-a încercat să o ajute. Unii martori au avut o singură reacție: au scos telefonul să filmeze."Mi-a fost elevă, a fost un copil eminent, un copil deosebit, care nu se poate uita. Avea un suflet deosebit. Mi-a dat cândva o felicitare făcută de mâna ei, mi-a rămas în minte. Un copil deosebit. A scris: Din suflet vă dau această felicitare, doamna învățătoare, știți... eu nu am posibilitate... A făcut școala generală aici la Lișteava, a făcut liceul Teoretic la Dăbuleni, a făcut facultatea de Științe Politice, poate și masteratul, dar nu știu sigur. Am vorbit cu ea în vacanțe, ne întâlneam, fiind din localitate. Avea un respect deosebit. Când am aflat, am luat repede pastile, vă spun. Auzisem seara, că s-a întâmplat la metrou, dar nu știam că e ea. Și când am văzut faza la televizor, vă spun că n-am mai putut să dorm. Nu puteam. Vedeam acea fază care s-a și repetat de nu știu câte ori. Criminal gestul din partea acelei persoane, criminal. Am înțeles că nu este în toate facultățile mintale. Alina era o fată luptătoare, să știți. A luptat mult să învețe, să iasă din anonimat, cum s-ar zice, provenind dintr-o familie fără posibilități", mărturisește vădit emoționată învățătoarea Elena Durău pentru Observator.sursa: romaniatv.net