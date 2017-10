Noi descoperiri în cazul pescadorului turc reţinut de Garda de Coastă

Noi descoperiri în cazul pescadorului turc reținut de Garda de Coastă

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au continuat cercetările în zona unde, luni, 20 februarie, a fost depistat și reținut pescadorul „Erenler 2”, sub pavilion Turcia, care desfășura activități ilegale de pescuit, la aproximativ 60 de mile marine travers de Capul Midia. Astfel, marți și miercuri, două nave de supraveghere au „periat” zona și, cu ajutorul unor traule (năvod marin de mari dimensiuni, în formă de sac, destinat pescuirii în larg, în locuri cu mult pește) au verificat dacă mai sunt plase aruncate de marinarii turci. Au fost descoperite alte 63 de plase din nailon, în lungime de aproximativ 4,5 kilometri. Plasele au fost transportate la sediul Grupului de Nave Constanța, iar inspectorii Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură au stabilit că și aceste plase fac parte din categoria celor interzise de lege, având dimensiunea ochiului de plasă sub standardul legal de pescuit. Reamintim că, la începutul acestei săptămâni, la bordul pescadorului turcesc „Erenler 2", au fost găsite plase de pescuit, în lungime de aproximativ 70 de kilometri. Cei 15 marinari turci sunt cercetați pentru nedeținere de licență sau autorizație de pescuit comercial și pescuit cu unelte având ochiul de plasă sub dimensiunile legale.