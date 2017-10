„Noaptea europeană fără alcool“, derulată la Constanţa

„Noaptea europeană fără alcool“, derulată la Constanța

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Constanța, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog Constanța și Asociația Siguranța Auto București, au derulat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o activitate de prevenire a accidentelor rutiere prin care au marcat „Noaptea europeană fără alcool”. „La nivel european, încă din anul 1995, în a treia săptămână a lunii octombrie se desfășoară evenimentul numit «Noaptea europeană fără alcool». Acesta are drept scop prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către tinerii șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice. La acest eveniment, sunt incluse peste 16 țări, printre care, pentru a cincea oară, și România”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța. Bazele acestei acțiuni au fost puse ca urmare a unei observări atente a evoluției ascendente a numărului accidentelor din Europa, în care au fost implicați tinerii, pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice comit frecvente încălcări ale normelor de circulație rutieră, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele, punând în pericol siguranța participanților la trafic. „În țara noastă, numai în primele nouă luni ale anului curent s-au înregistrat 533 accidente grave de circulație în care au fost implicați cu vinovăție conducători auto aflați sub influența băuturilor alcoolice, soldate cu 76 de persoane decedate și 558 de persoane rănite grav. Întrucât siguranța rutieră constituie una dintre prioritățile Poliției Rutiere constănțene, acțiunile de impunere a legii au fost completate cu activități preventive în rândul conducătorilor de autovehicule, pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite”, spun reprezentanții SR. În acest context, în cluburile din municipiul Constanța s-au desfășurat acțiuni preventive pentru descurajarea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.