Noaptea europeană fără accidente, marcată și la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Evenimentul "Noaptea Europeană Fără Accidente" ("European Night Without Accidents") se va desfășura în România în noaptea de sâmbătă spre duminică.Potrivit IGPR, manifestarea are loc în 27 de țări, iar în România poliția rutieră va organiza acțiuni preventive în București și Constanța, la care vor participa, pe lângă agenții rutieri, și membri ai unor asociații, ONG-uri și voluntari."Noaptea Europeană Fără Accidente" are ca scop prevenirea accidentelor de circulație produse de șoferii tineri, care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Țara noastră participă la acest eveniment european pentru a patra oară.Bazele acestei acțiuni au fost puse ca urmare a unei observări atente a evoluției ascendente a numărului de accidente din Europa în care au fost implicați tineri, urmare a conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului.În România, potrivit IGPR, numărul accidentelor rutiere având ca și cauză concurentă conducerea unui autovehicul pe fondul consumului de alcool este în scădere față de anul 2010 și anul 2009. Astfel, în anul 2009 s-au înregistrat 287 de accidente grave soldate cu 65 de morți și 289 de răniți grav; în 2010 au fost 276 de accidente grave cu 45 de morți și 268 de răniți grav, iar în perioada 1 ianuarie - 26 septembrie 2011 au fost 229 de accidente grave cu 29 de morți și 234 răniți grav, notează Agerpres.ro.