NOAPTEA CA HOŢII! SUTE DE POŞETE DE LUX, FURATE DIRECT DIN CURTEA UNEI SOCIETĂŢI!

NOAPTEA CA HOȚII! SUTE DE POȘETE DE LUX, FURATE DIRECT DIN CURTEA UNEI SOCIETĂȚI!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii din Bihor, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 16 percheziții domiciliare, la persoane bănuite că ar fi sustras poșete de lux în valoare de peste 160.000 de euro.5 persoane au fost reținute, ulterior 4 dintre acestea fiind arestate preventiv, o persoană fiind cercetată sub control judiciar.La data de 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 16 percheziții domiciliare în județele Bihor, Sibiu, Arad, Brașov și Cluj, la persoane bănuite de furt calificat, respectiv tăinuire.Activitățile au fost efectuate în colaborare cu polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Arad, Sibiu, Cluj și Brașov.Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd.În fapt, 4 persoane sunt bănuite că, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie a.c., ar fi pătruns prin forțarea porții de acces în curtea unei firme cu sediul în localitatea Aleșd, județul Bihor și ar fi sustras din semiremorca unui autotren 376 de poșete, toate aparținând unei mărci consacrate.De asemenea, alte patru persoane sunt bănuite că ar fi ajutat la valorificarea a o parte dintre poșetele sustrase.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 162.000 de euro.În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat o parte dintre poșetele sustrase, aparatură electronică, sute de produse cosmetice ambalate în baxuri și alte bunuri care ar proveni din comiterea unor infracțiuni de furt.Au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele în cauză fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru audieri.În urma administrării probatoriului, polițiștii au reținut un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Sântandrei, un bărbat de 32 de ani, din municipiul Sibiu și doi bărbați, de 25 și 26 de ani, ambii din localitatea Roșia, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. De asemenea, un bărbat, de 44 de ani, din municipiul Arad, a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.Ieri, 17 aprilie a.c., cei 5 au fost prezentați la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd și ulterior Judecătoriei Aleșd, care a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a celor 4 bărbați bănuiți de furt și măsura controlului judiciar, pentru de 60 de zile, față de cel de-al cincilea bărbat.Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.Acțiunea a beneficiat de sprijinul Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, anunță Poliția Română.