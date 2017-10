Nicuşor Constantinescu, suspendat din funcţie şi dat în urmărire internaţională

2

Mi-a fugit Porcul din cotet. Ofer gasitorului recompensa o Fasole Drogata

De mai mult timp dau anuntul de mai sus pe internet. Ieri am primit urmatorul mesaj : “Stai fara grija. L-am gasit noi. Il vom returna in cel mai scurt timp posibil, adica in 2034. Semneaza :Caminul de nefamilisti Sing Sing.” M-am linistit. In curind se vor linisti si locuitorii orasului Ovidiu pt. ca vor primi un mesaj asemanator de la Casa de binefacere Poarta Alba in privinta lui Zdreanta Scupra si a nespalatilor paria din clanurile Fane tiganu si Hanganu. Totodata mafiotul Scupra se face vinovat de coruptia din Primaria Ovidiu care a atins cote mai alarmante decit in Primaria Constanta : indolenta si nesimtire cit cuprinde, cafele, totala nepasare pt. problemele de servici si, ori de cite ori e posibil, ciubucuri. Multe posturi din primaria Ovidiu nu-si justifica activitatea, deci in acele functii se pierde in mod total nejustificat banul public. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale, un om care sa puna ordine in Ovidiu incepind cu o primarie corupta si cu politie așijderea.