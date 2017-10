Nicuşor Constantinescu, preluat de poliţie de pe aeroportul Henri Coandă

Nicușor Constantinescu, preluat de poliție de pe aeroportul Henri Coandă

Președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Con-stantinescu a revenit, ieri, în România. Mai exact, avionul cu care a sosit baronul PSD a aterizat, în jurul orei 11.40, pe aeroportul Henri Coandă din București. A fost așteptat de polițiști, care l-au preluat și l-au dus la Tribunalul București, acolo unde judecătorii au confirmat mandatul internațional de arestare.Nicușor Constantinescu a declarat la Tribunalul București, că a fost în mai multe orașe din SUA pentru a-și trata cancerul și că se știa tot timpul unde era, iar în Turcia a mers la recomandarea medicilor americani.„Vreau să dau declarație, de aceea am venit. Realitatea e alta. Dosarele de la DNA Constanța și DNA București sunt cauze pentru care am fost reținut, adus cu surle și trâmbițe și televiziune. Ulterior, două instanțe m-au eliberat pentru lipsă de probe. (...) N-am fost citat legal în America. Am fost în San Francisco, Baltimore, Maryland, pentru cancerul meu. Speranța mea de viață este de maximum cinci ani. Am făcut biopsia la Hanovra și m-am întors. Procurorul Bodeanu știa de aceste aspecte medicale și totuși a spus că vreau să fug”, a declarat Nicușor Constantinescu în fața magistraților.Tribunalul București este prima instanță care a emis un mandat de arestare preventivă pe numele său, dar nu singura, al doilea mandat fiind eliberat de Tribunalul Constanța.Reamintim că Nicușor Constantinescu este acuzat de procurorii anticorupție de abuz în serviciu, atât în dosarul de la București, cât și în cel de la Constanța.