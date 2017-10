Nicuşor Constantinescu, lăsat în libertate

4

Sfantul Nicusor.....

..... a fost eliberat. Asta intr-adevar e o veste trista pentru orice constantean cu piticii p-acasa. Dar daca e s-o gandim mai profund, nu e chiar un dezastru. Sa ne amintim ca si primarul Craiovei, Antonie Solomon, a fost arestat in prima faza, apoi eliberat, si in final, din libertate, a fost blagoslovit cu 3 ani de inchisoare cu executare. Asa, in fata camerelor reporterilor, face el (Nicusor) pe zmeul, dar exista acolo sus in cer un DNA care vegheaza si care-si va face datoria pana la capat.