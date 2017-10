Nicuşor Constantinescu, inculpat într-un nou dosar cu licitaţii trucate

3

Sa zicem ca este terorizat de judecatori

Putini oameni au sansa sa intre pasnic in memoria unei tari/neam/regiuni/localitati.Am spus pasnic pentru ca unii au intrat cu bocancii in istoria noastra,altii si-au cioplit singuri statui sau au ridicat icoane cu chipul lor in biserici.Dar indiferent cum au intrat ei in memoria noastra, toti au avut de ales intre bine si rau.Nicusor Contantinescu este unul dintre ei.Eu nu am dreptul sa apreciez daca a facut bine sau a facut rau,daca merita sa fie judecat sau nu,daca isi merita pedeapsa sau nu.Chiar si Justitia poate sa greseasca.Singurii care-l pot judeca pe Nicusor sunt istoricii viitorului,cei care azi nici nu s-au nascut.Ei vor fi nepartinitori,drepti,lipsiti de patimile sau prejudecatile noastre de azi.Asta e meseria lor.Nici nu ma intereseaza dovezile aduse de procurori in doasrele lui Nicusor.In plus,accept faptul ca judecatorii si procurorii au ceva personal cu Nicusor(Mazare).Accept cu greutate faptul ca Romania este tinta unor "forte obscure",dusmanoase,dupa cum afirma Tariceanu.Dar peste toate astea mai ramane un singur dosar de rezolvat,un dosar cu dovezi clare,un dosar fara turnatori.Este dosarul cu ce a ramas in urma lui N. Constantinesu(in urma voastra,nărozilor).Dovezile le gasiti la tot pasul.Iata ce a ramas un urma lui Nicusor.Iata cateva dovezi pentru care Nicusor va da socoteala in fata noastra:cladiri de patrimoniu distruse,ramase in paragina,statiuni turistice parasite,stadioane jefuite,echipe sportive in faliment,teatre aflate in paragina,terenuri agricole si intravilane instrainate sau vandute,localitati,comune,sate aflate in pragul foametei,fara apa,fara drumuri,fara irigatii.Despre cultura sa nu mai vorbesc.Toate astea se vad cu ochiul liber,domnule Nicusor Năpăstuitu.Singurul tau dusman este prostia personala.Populatia judetului a scazut cu aproape 100 de mii.Tineri din toate etniile nascuti pe pamant dobrogean s-au risipit in lume in cautare de lucru pentru ca aici nu au loc de curul si ceafa lui Constantinescu.Asta este dosarul tau,mai nenorocitule.Numai pentru tinerii astia,copii nostri risipiti de la Bucuresti pana in Alaska nu-ti vei afla linistea,nu te iertam,mai panarama.Blestemata este ziua cand tu(voi) ati pus piciorul pe pamant dobrogean !