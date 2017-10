Nicuşor Constantinescu, aşteptat să sosească în România

Nicușor Constantinescu, așteptat să sosească în România

Nicușor Constantinescu, președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, este așteptat, astăzi, să sosească în țară. După ce i-a expirat viza de ședere în Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost operat de cancer la prostată, el s-a dus în Turcia, unde a fost reținut, în baza mandatului internațional de arestare care a fost emis pe numele lui.„Vin nesilit de nimeni acasă, mâine, joi 6 noiembrie, la București. Statele Unite au respins cererea de extrădare a mea, eu am renunțat la radioterapie, diminuându-mi șansele cu 15% de a nu reveni cancerul de prostată. Am decis să stopez minciunile DNA care susțin că am fugit din România“, a anunțat Nicușor Constantinescu pe pagina de Facebook. El a mai adăugat că starea sa de sănătate este încă destul de gravă.Constantinescu a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în trei dosare penale. Într-unul dintre acestea este acuzat că nu a asigurat finanțarea Centrului Militar Zonal Constanța, în altul că nu s-a supus controlului Curții de Conturi, iar în cel de-al treilea, pentru că a atribuit nelegal terenuri. Într-un alt dosar, șeful CJ Constanța este cercetat pentru luare de mită și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce în casa lui au fost găsite, la percheziții, 15 cartușe de calibrul nouă milimetri.