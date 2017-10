Nicuşor Constantinescu, arestat în lipsă

1

Cea mai nefasta prioada din istoria Constantei se apropie de sfirsit

Vedem ca este foarte apropiata ziua cind cele doua scursori legionare, Fasolea Drogata si Porcul Vesnic Beat vor avea parte de o binemeritata odihna de vreo 20 de ani. La Poarta Alba. Probabil ca Grohăitorul are ca alternativa statiunea de maxima recreere Sing Sing. Evident, ca de foarte mult timp locuitorii Constantei nu se mai astealta la nimic bun din partea acestor doua lepre. Nici locuitorii orasului Ovidiu nu se mai pot astepta la nimic bun din partea lui Zdreanță Scupra, cel care nu si-a respectat nici o promisiune facuta in campania electorala, in schimb a realizat cartelul mafiot Zdreanță Scupra-Fane tiganu-Hanganu. In efervescenta lui creatoare in a jecmăni, Zdreanță Scupra uita sa se mai intereseze si de ce se intimpla pe acasa in lipsa lui, pentru ca…vorbeste lumea… Oricum, zilele lui ca primar sunt numarate. Și zilele lui de libertate sunt numarate. Si, la fel, sunt numarate zilele cit vor avea parte de libertate toți borîții care fac parte din cartelul mafiot creat de el. Sub patronajul lui Zdreanță Scupra, coruptia in Primaria Ovidiu a atins cote mai alarmante decit in Primaria Constanta. Multe posturi din primaria Ovidiu nu-si justifica activitate, deci in acele functii se pierde in mod total nejustificat banul public. Din acest motiv, destui din Primaria Ovidiu vor trebui sa-si reorienteze activitatea spre : agricultura, zootehnie, etc. Dealtfel, in viitoarele lor activitati, vor fi ajutati de cunostintele dobindite in prezent, anume tăiatul frunzei la cîini. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.