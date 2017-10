Nicolai spune că decizia CCR îl obligă pe Băsescu să semneze decretul privind numirea sa la Justiţie

Nicolai spune că decizia CCR îl obligă pe Băsescu să semneze decretul privind numirea sa la Justiție

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul desemnat al Justiției, Norica Nicolai, afirmă că decizia Curții Constituționale îl obligă pe președintele Băsescu să semneze decretul de numire a sa în funcția de ministru, adăugând că nu are niciun fel de rezerve în a colabora cu șeful statului pentru independența sistemului juridic. Nicolai a spus că important este cum va semna președintele decretul de numire a sa în funcția de ministru al Justiției- „cu sufletul deschis” sau „obligat de rigorile Constituției“. Ministrul desemnat al Justiției a spus că are cel puțin două dezavantaje în relația cu președintele Băsescu și anume faptul că este liberală și un adversar politic declarat al președintelui. Cu toate acestea, ea a precizat că nu are niciun fel de rezerve în a colabora cu șeful statului pentru a asigura independența politică a sistemului juridic și speră ca Băsescu să aibă o atitudine similară, dacă are anvergura unui șef de stat. „Dacă președintele împreună cu mine găsim o soluție pentru o justiție independentă, atunci vom reuși împreună. (...) Nu cred că președintele nu are anvergura unui șef de stat. Un șef de stat trece peste astfel de adversități“, a mai comentat Nicolai, referindu-se la faptul că se numără printre adversarii politici ai lui Traian Băsescu. Norica Nicolai a fost desemnată ministru al Justiției, luni, 17 decembrie, de Biroul Politic Central al PNL, la propunerea premierul Călin Popescu Tăriceanu, propunere votată cu o majoritate de 28 de voturi pentru și doar unul împotrivă. În aceeași zi, premierul a trimis, oficial, propunerea către Palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu urmând să semneze decretul de numire a Noricăi Nicolai în funcția de ministru al Justiției. În iunie 2007, la sesizarea premierul Tăriceanu, Curtea Constituțională a dat o decizie referitoare la atribuțiile președintelui în numirea miniștrilor, decizie ce este considerată un precedent. La acea dată, președintele Băsescu a refuzat să semneze decretul de numire a ministrului desemnat al afacerilor externe Adrian Cioroianu, declarând că acesta nu are suficientă experiență pentru funcția respectivă. După o îndelungată perioadă de tergiversări, Guvernul a sesizat CCR în legătură cu conflictul între instituții, iar magistrații au dat câștig de cauză Executivului, instituind ca principiu ideea că președintele nu poate refuza, decât în cazuri excepționale, numirea unui ministru propus de premier și numai pentru motive temeinice, pe care trebuie să le prezinte în scris. Norica Nicolai a fost desemnată ministru al Justiției după ce Tudor Chiuariu a demisionat, el fiind unul dintre miniștrii aflați în atenția procurorilor.