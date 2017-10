1

Nicolae Mavrodin, arestat pentru 29 de zile

Vreau sa vad daca "baietii destepti" sunt arestati, vreau sa stiu de ce suntem obligati sa platim cel mai mare pret la gaze,alimente, energie, combustibil... vreau sa stiu de ce nu s-a dat nici o rezolutie clara in dosarul FLOTA, vreau sa stiu de ce se tot amana anumite hotariri judecatoresti la marile dosare de coruptie...Au rezolvat problema arestand-ul pe pe acest om...este praf in ochiii oamenilor si nu asistam decat la un circ probabil comandat politic. Vreau sa-i vad arestati preventiv pe toti cei implicati in dosarul Flota, in dosarele energetice...in cele cu bani europeni, in astfalt... vreau sa stiu unde sunt banii din fondul de pensii, din fondul CAS...si asa mai departe...fratilor din cate observ legea se aplica preferential in tara si nu dicteaza, este dictata...asta nu este justitie....astia chiar ne cred prosti?