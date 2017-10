Nicolae Matei: „Mi-au luat libertatea! Am copiii şi apropiaţii terorizaţi!

Nicolae Matei: „Mi-au luat libertatea! Am copiii și apropiații terorizați!

Primarul Năvodariului, Nicolae Matei, a fost arestat preventiv, în cursul zilei de ieri. Decizia a fost luată, ieri după-amiază, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce anchetatorii, procurorii DNA Constanța au contestat hotărârea Tribunalului Constanța, care dispunea ca edilul să fie anchetat sub control judiciar. Decizia Curții Supreme este definitivă. Reamintim că primarul Nicolae Matei este acuzat de fapte de corupție, procurorii DNA susținând că, în calitatea sa de edil și de președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, acesta ar fi încălcat legislația în restituirea unor terenuri. Ieri, după aflarea veștii, primarul a postat pe pagina sa de Facebook: „Mă simt nedreptățit de lume și viață! Tot ce am acum aveam și înainte de a fi primar, în schimb acum am sechestru pe tot, pe toată munca mea, pe ce am primit de la părinți și de la Ceaușescu. Și după toată osteneala mea pentru Năvodari, mi-au luat și libertatea! Am copiii și apropiații terorizați”.