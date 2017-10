"Nesimţito! Îţi arăt eu ţie. Nu o să mai vorbeşti la telefon cât oi trăi eu!" TÂNĂRĂ BĂTUTĂ DE UN PENSIONAR, PENTRU CĂ VORBEA LA TELEFON ÎN AUTOBUZ / VIDEO

3

Scarbit de oamenii din tara am ales sa plec

Traiesc in Germania, insa pensionarii de aici sunt de cel putin 2-3 ori mai inteligenti. La noi, pensionarii sunt cei care ne-au vandut libertatea si au votat in 90 cu Iliescu in locul lui Ratiu pt presedinte. Au votat apoi de 3 ori un marlan vagabont pe nume Mazare pentru o sacosa primita. Practic, sunt dovada lasitatii umane: pentru o sacosa si-au amanetat viitorul copiilor si al nepotilor. Rusine, nici nu vreau sa mai aud cum va plangeti ca aveti pensii mici. Va meritati soarta cu varf si indesat!